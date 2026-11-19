Una vez más, la antesala del Gran Premio de Las Vegas se ha convertido en el escenario propicio para la asociación de la Fórmula 1 con LEGO, que volverá a tener su propia carrera con los coches de ladrillos de juguete este fin de semana. Pero además de eso, ambas firmas aprovecharon para anunciar la continuidad de su alianza para 2027 junto a la presentación de la nueva colección de figuras.

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Bajo el nombre de Formula 1 Speed Champions, LEGO lanzará por primera vez una línea que incluirá a los 22 pilotos de la grilla en su formato de minifiguras junto a los 11 monoplazas, con el diseño visto en esta temporada. Como resultado, Franco Colapinto obtuvo su propia versión en miniatura de manera oficial, al igual que Sergio “Checo” Pérez, quien tampoco había recibido una figura durante esta alianza comercial.

En el caso del piloto argentino, su figura se puede apreciar con el mono de Alpine, con un azul oscuro en el inferior y en las mangas y el rosa en la parte del torso y los guantes, al igual que con la versión de Pierre Gasly. Además, el diseño incluye todos los sponsors oficiales del equipo galo, con BWT como patrocinador principal, mientras que el pilarense tiene el detalle distintivo del “COL” a la altura de la cintura en contraste con el “GAS” de su compañero.

Por otra parte, Franco conversa un rostro joven y sin barba, con un peinado bien definido y el tono castaño de su cabello, a lo que se suma el casco blanco con colores en la zona superior, en la que se destaca el 43, además de la bandera argentina en los costados. Por su parte, Gasly aparece con el casco celeste que usó durante gran parte de la temporada, pelo negro más corto que el argentino y barba.

Si bien la colección llegará al mercado a inicios de marzo del próximo año, la preventa fue habilitada desde este miércoles. “Traer a los 22 pilotos al mundo de las minifiguras LEGO por primera vez les da a los fans una forma nueva y divertida de celebrar esas personalidades, rivalidades y momentos de día de carrera”, afirmó Julia Goldin, directora de producto y marketing del Grupo Lego.

Así se ven Colapinto y Gasly en la nueva colección.

Horarios del GP de Las Vegas 2026 de F1

Tras el GP de Brasil, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito callejero de Las Vegas, donde se disputará el Gran Premio de Las Vegas entre el 19 y 22 de noviembre por la vigesimoprimera fecha. A continuación, los días y horarios: