Colapinto clasificó 14° en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, pero su diagnóstico del auto dejó un alarmante panorama para la carrera.

Franco Colapinto salvó la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y largará 14°, pero su declaración dejó un panorama inquietante para la carrera. En una jornada dominada por el 1-2 de Mercedes, con George Russell en la pole, el piloto argentino pasó a la Q2 por muy poco y fue tajante sobre el rendimiento de su Alpine de cara a la carrera del domingo.

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La posición de largada no refleja del todo las dificultades del fin de semana. Alpine viene arrastrando un flojo rendimiento desde las dos primeras jornadas en el trazado de Lusail, y Colapinto no lo escondió.

"Tenemos poco grip adelante en las curvas rápidas. Es complicado trabajar con el auto, cambiamos un montón de cosas en las prácticas y la qualy. No va el auto, está costando. Es una pena", reconoció ante ESPN.

Cómo fue la clasificación de Franco Colapinto

El argentino avanzó a la Q2 por un margen muy estrecho. Terminó 16° con un tiempo de 1:24.274, a 0.599 de su compañero Pierre Gasly. La diferencia que lo salvó fue mínima: quedó apenas 0.096 por delante de Carlos Sainz, que se quedó afuera en la puerta del corte.

En el segundo segmento, Colapinto se acercó a su compañero de equipo, con una buena vuelta de 1:23.659 que le dio el 14° lugar en la grilla. Quedó justo detrás del Audi de Gabriel Bortoleto, que fue apenas 0.005 más rápido, y del Alpine de Gasly, que giró 0.091 por delante. Ni el argentino ni el francés estuvieron cerca de meterse en la Q3.

Mercedes, dueño de la primera fila en Qatar

El sábado tuvo un dominador claro. Mercedes confirmó lo que había mostrado en las tres tandas de prácticas y se quedó con el 1-2. George Russell saldrá desde la pole position tras marcar el mejor tiempo de la Q3 (1:21.695). A su lado estará su compañero Andrea Kimi Antonelli (1:21.823), vigente campeón del mundo.

La segunda fila será para los McLaren de Lando Norris (1:22.175) y Oscar Piastri (1:22.245). En Red Bull, Isack Hadjar fue más rápido que Max Verstappen: largarán quinto y sexto, respectivamente.

Racing Bulls dio el golpe de la qualy. Arvid Lindblad marcó el octavo mejor tiempo (1:23.032), por delante de Lewis Hamilton (9°) y a solo 0.077 de la Ferrari de Charles Leclerc, que fue séptimo.

Carrera del GP de Qatar: horario y claves

La carrera principal del Gran Premio de Qatar se correrá este domingo 29 de noviembre a las 13:00 de Argentina (19:00 de Qatar), a 57 vueltas.

El desgaste de los neumáticos será un factor decisivo y abre muchas dudas sobre la estrategia de cada equipo. Por el reglamento actual:

Vida máxima de cada juego: 27 vueltas.

Paradas obligatorias: al menos dos ingresos a boxes por piloto.

Con dos paradas obligatorias de por medio, la estrategia puede mover las posiciones en la Fórmula 1. Para Franco Colapinto, que larga 14°, ese podría ser el camino para descontar.

El desafío es grande: tendrá que pelear con un auto que, según sus propias palabras, todavía no responde.