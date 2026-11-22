Boca Juniors amplió el marcador en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro con gol de Miguel Merentiel.

Boca Juniors amplió el marcador con gol de Miguel Merentiel ante Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana. Después de una buena primera parte en Barranquilla, el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena salió con todo al segundo tiempo y puso el 2 a 0 después de una buena contra.

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A los 47 minutos, Sebastián Villa aprovechó que la defensa de los brasileños estaba mal parada, encaró por izquierda y, luego de mandar un centro quirúrgico, Merentiel, que había desperdiciado dos chances claras en el primer tiempo,d efinió de primera por el segundo palo.

Por dónde ver Boca vs Atlético Mineiro

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El partido entre Boca y Atlético Mineiro podrá seguirse por Disney +, ESPN y DSports.

Cómo llegó Boca a la final de la Copa Sudamericana

El camino del conjunto argentino tuvo una semifinal muy exigente frente a Vasco da Gama. En el partido de ida, disputado en la Bombonera, Boca perdió 1-0 y quedó obligado a buscar la clasificación en Brasil.

Sin embargo, en la revancha disputada en el estadio Maracaná, el equipo argentino consiguió una gran victoria por 3-1 y dio vuelta la serie con un resultado global de 3-2. La actuación en Río de Janeiro le permitió meterse en la definición y alimentar la ilusión de sus hinchas.

Cómo llegó Atlético Mineiro a la final

El recorrido del conjunto brasileño también tuvo momentos de sufrimiento. Atlético Mineiro, conducido por Eduardo Domínguez, terminó primero en su zona y consiguió el pase directo a los octavos de final. En esa instancia eliminó a Red Bull Bragantino por un global de 3-2.

En los cuartos de final protagonizó una serie electrizante frente a Santos. Después de perder 2-0 en la ida, consiguió una espectacular victoria por 4-2 en la revancha. La igualdad 4-4 en el resultado global llevó la definición a los penales, donde el Galo se impuso y avanzó entre los cuatro mejores.