Qué pasa si Boca gana, empata o pierde ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana (foto: Conmebol).

Boca Juniors disputa la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro de Brasil, partido en el que tratará de cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales. El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se medirá con el de su compatriota Eduardo Domínguez el sábado 21 de noviembre desde las 19.30 de Argentina, en el estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia). El árbitro será el uruguayo Andrés Matonte.

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Por supuesto, como viene sucediendo en los torneos internacionales de la Conmebol en los últimos años, la definición será a encuentro único. Por lo tanto, no habrá revancha para ninguno de los dos conjuntos, por lo que el flamante campeón se conocerá sí o sí en la mencionada jornada. Los últimos dos antecedentes son positivos para los cuadros argentinos, ya que Racing se quedó con el trofeo en el 2024 y Lanús en el 2025, en ambos casos en Paraguay.

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana.

Qué pasa si Boca gana, pierde o empata en la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro

Si Boca gana

Si el "Xeneize" se impone al "Galo" de Belo Horizonte, automáticamente se transformará en el campeón del torneo. Además, dicho triunfo le permitirá embolsar 10 millones de dólares, jugará la Copa Libertadores 2027 (igual ya estaba clasificado) y disputará la siguiente Recopa frente al campeón de la vigente Libertadores (Estudiantes de La Plata o Palmeiras de Brasil).

Si Boca empata

Si hay igualdad en los 90 minutos del tiempo regular, se disputará una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15. En el caso de persistir la parda, habrá entonces definición por la tanda de penales.

Si Boca pierde

Si el elenco de La Ribera sucumbe en Barranquilla, se quedará definitivamente sin el trofeo y terminará como subcampeón.

Cómo ver Boca vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y streaming

Fecha: sábado 21 de noviembre de 2026.

Horario: 19.30 (hora de Argentina).

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Ciudad: Barranquilla, Colombia.

Modalidad: Partido único, con alargue en caso de empate en los 90 minutos. En caso de persistir la igualdad, habrá penales.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

TV en vivo: ESPN y DSports.

Streaming online: DGO, Disney+, Telecentro Play y Flow.

La probable formación de Boca vs. Atlético Mineiro

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo "Jagger" Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco/TomásAranda/Leonel Flores; Sebastián Villa y Miguel Ángel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.