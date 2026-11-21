Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán en la gran final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Será una definición a partido único, en la que ambos equipos buscarán quedarse con uno de los trofeos más importantes del fútbol sudamericano.

Por dónde ver Boca vs Atlético Mineiro

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El partido entre Boca y Atlético Mineiro podrá seguirse por Disney +, ESPN y DSports.

Cómo llegó Boca a la final de la Copa Sudamericana

El camino del conjunto argentino tuvo una semifinal muy exigente frente a Vasco da Gama. En el partido de ida, disputado en la Bombonera, Boca perdió 1-0 y quedó obligado a buscar la clasificación en Brasil.

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Sin embargo, en la revancha disputada en el estadio Maracaná, el equipo argentino consiguió una gran victoria por 3-1 y dio vuelta la serie con un resultado global de 3-2. La actuación en Río de Janeiro le permitió meterse en la definición y alimentar la ilusión de sus hinchas.

Cómo llegó Atlético Mineiro a la final

El recorrido del conjunto brasileño también tuvo momentos de sufrimiento. Atlético Mineiro, conducido por Eduardo Domínguez, terminó primero en su zona y consiguió el pase directo a los octavos de final. En esa instancia eliminó a Red Bull Bragantino por un global de 3-2.

En los cuartos de final protagonizó una serie electrizante frente a Santos. Después de perder 2-0 en la ida, consiguió una espectacular victoria por 4-2 en la revancha. La igualdad 4-4 en el resultado global llevó la definición a los penales, donde el Galo se impuso y avanzó entre los cuatro mejores.

Atlético Mineiro sueña.

En semifinales se enfrentó a Montevideo City Torque. En el primer encuentro consiguió una contundente victoria por 3-0 que parecía encaminar su clasificación. Sin embargo, perdió 2-0 en Uruguay y terminó sellando su boleto a la final con un resultado acumulado de 3-2.

Para Atlético Mineiro será una oportunidad de conseguir su primera Copa Sudamericana. El equipo brasileño también buscará dejar atrás las frustraciones recientes: perdió la final de este certamen en 2025 ante Lanús y la de la Copa Libertadores 2024 frente a Botafogo.

Una final con mucho en juego

Boca intentará conquistar su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos obtenidos en 2004 y 2005. Además, buscará terminar con una espera internacional que se extiende desde la Recopa Sudamericana 2008.