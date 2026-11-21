Este sábado a las 19:30 horas se pondrá en marcha la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro. Una que le podrá dar a Leandro Paredes la chance de obtener un título bastante especial en su carrera como jugador profesional y extender un largo historial de consagraciones a nivel de clubes. Un jugador que supo coleccionar grandes éxitos en el tiempo que lleva desempeñándose dentro del verde césped.

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"No siento que tengamos presión. Tenemos que disfrutar lo que estamos pasando y se lo trato de transmitir a mis compañeros. Es especial porque es mi club, del cual soy hincha. Este es el partido más importante desde mi vuelta. Me tocó jugar finales importantes y esta será otra", expresó el capitán en conferencia de prensa en la previa del partido frente al conjunto brasileño.

Si se repasa la carrera de Leandro Paredes como jugador profesional de Boca, es posible apreciar que se encuentra ante la oportunidad de sumar su cuarta estrella y la primera en el plano internacional. Esto se debe a que logró conseguir y formar parte de los equipos campeones del Torneo Apertura 2011, la Copa Argentina de la temporada 2011/12 y la Liga Profesional 2026, donde fue la gran figura, además de ser el conductor de uno de los equipos que mejor juega en el fútbol argentino.

Por otro lado, en el plano internacional de clubes, se desprende que el volante consiguió un título con el Zenit de Rusia y se consagró en 10 oportunidades con la camiseta del PSG. En este club obtuvo la Ligue 1 en cuatro oportunidades, la Copa de Francia en dos ocasiones, la Copa de la Liga y la Supercopa de Francia una sola vez. No hay dudas de que se trata de una carrera llena de éxitos deportivos a nivel de clubes.

Mientras que en el plano de la Selección Argentina, se desprende que Leandro Paredes formó parte de las consagraciones en las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y la Copa Mundial de la FIFA de 2022. Cuatro consagraciones que lo meten dentro de una época dorada del conjunto argentino y que quedó grabada en la memoria de los hinchas para la eternidad.

El rol de Paredes dentro del vestuario de cara a la final

Al portar la cinta de capitán y contar con la experiencia de jugar gran cantidad de partidos decisivos en su extensa carrera, Leandro Paredes dio una muestra de lo que será la charla que se llevará a cabo en el vestuario antes de que los equipos salgan al campo de juego a disputar la final de la Copa Sudamericana.

"Trato de transmitir siempre confianza, que traten de disfrutar cada momento porque no es fácil pasar por el momento que estamos pasando", señaló. Esto permite pensar que tratará de absorber la pesada mochila que implica afrontar el partido frente a Atlético Mineiro para que sus compañeros puedan desenvolverse de manera natural y sin problemas sobre la cancha.