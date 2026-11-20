El mediocampista brasileño Fred, actual futbolista de Atlético Mineiro, analizó en profundidad el desafío táctico que significará enfrentar a Leandro Paredes en la final de la Copa Sudamericana y destacó la trascendencia de neutralizar su juego. En declaraciones televisivas emitidas a través de la pantalla de ESPN durante la emisión del programa Fútbol 12, el volante compartió sus sensaciones en la previa de este compromiso y detalló cómo se prepara su equipo para disputar la posesión de la pelota en el círculo central.

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Con total conocimiento de la jerarquía técnica de su oponente, el futbolista remarcó la importancia de no concederle libertades ni espacios para la generación de juego. En su análisis, el volante admitió que el trámite del partido dependerá en gran medida de la capacidad que demuestre su equipo para cortar los circuitos de pase y presionar con intensidad en las zonas de mayor influencia.

La estrategia para neutralizar el juego de Leandro Paredes

Al momento de abordar la preparación del encuentro, Fred reconoció las virtudes de su adversario y subrayó el respeto mutuo que existe antes del pitazo inicial. "Es un gran jugador, sabemos de su calidad. Lo respetamos mucho como jugador, claro. Y va a ser un gran partido, va a ser un gran duelo allí. Nosotros estamos preparados para hacer nuestro buen juego", afirmó con convicción.

En esa misma línea, el volante de Atlético Mineiro fue contundente respecto a la premisa táctica que deberán ejecutar en la mitad de la cancha: "Pasa por anularlo a él y nosotros sabemos de eso. Entonces estamos preparados para eso. Esperamos hacer un mejor juego que él". A su vez, remarcó la paridad del emparejamiento individual: "Va a ser un duelo muy de yo contra él allí, a pesar de que estoy jugando un poco más arriba. Para mí va a ser un duelo muy bueno".

El paso por Fenerbahçe y la polifuncionalidad en el mediocampo

Además del cruce individual frente a Paredes, el jugador se tomó un tiempo para evaluar su actualidad deportiva y valorar su proceso de inserción en el fútbol de su país tras su reciente llegada. "La adaptación al fútbol brasileño para mí está siendo muy buena. El club me ayudó mucho, los compañeros me ayudaron mucho, es un grupo muy bueno", sostuvo en relación con la convivencia diaria y el respaldo de sus pares.

Finalmente, Fred repasó su versatilidad táctica y recordó su experiencia en el fútbol de Turquía: "En Fenerbahçe yo ya había jugado un poco más adelante, de diez. Entonces aquí fui solo mejorando un poco, a pesar de estar acá hace poco tiempo. Para mí es tranquilo. Puedo jugar en cualquier posición del mediocampo y donde el profesor precise estaré disponible para ayudar".