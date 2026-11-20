Boca Juniors tendrá una nueva oportunidad de hacer historia en el fútbol sudamericano. Este sábado 21 de noviembre, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

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El encuentro genera expectativa entre los hinchas xeneizes, que esperan volver a ver al club levantar un título continental. Del otro lado estará el conjunto brasileño, conducido por el argentino Eduardo Domínguez, que también buscará quedarse con el trofeo. La definición será a partido único y tendrá en juego, además, la clasificación a la Recopa Sudamericana y a la Copa Libertadores 2027.

A qué hora juega Boca vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026

La final entre Boca y Atlético Mineiro se jugará este sábado 21 de noviembre a las 19.30 (hora argentina), de acuerdo con el horario oficial confirmado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El encuentro tendrá lugar en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, donde el inicio está previsto para las 17.30, hora local.

En cuanto a la transmisión, el partido se podrá ver en vivo por ESPN y DSports. También estará disponible a través de las plataformas de streaming Disney+ Premium, DGO, Flow y Telecentro Play.

La última oportunidad de Boca para volver a ser campeón internacional

La final representa un momento importante para Boca, que volverá a disputar una definición continental después de tres años. La última fue en noviembre de 2023, cuando perdió 2-1 ante Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la Copa Libertadores.

El Xeneize tiene una historia particular en la Copa Sudamericana. Se consagró campeón en dos ediciones consecutivas: en 2004, cuando derrotó a Bolívar, y en 2005, cuando superó a Pumas de México en la definición por penales.

Con esos dos títulos, Boca integra el grupo de clubes más ganadores de la competencia. Una victoria ante Atlético Mineiro le permitiría sumar una tercera consagración y volver a instalarse en lo más alto del fútbol continental.

Además, el resultado tendrá consecuencias para la próxima temporada: el campeón obtendrá un lugar en la Recopa Sudamericana y la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027.

Cómo llega Atlético Mineiro a la final contra Boca

Atlético Mineiro buscará conquistar por primera vez la Copa Sudamericana. El equipo brasileño llega a Barranquilla después de haber perdido la final de la edición anterior ante Lanús y de caer en la definición de la Copa Libertadores 2024.

El conjunto dirigido por Domínguez intentará dejar atrás esos antecedentes y conseguir un título internacional. Para llegar a la final, eliminó a Montevideo City Torque en semifinales y anteriormente dejó en el camino a Bragantino y Santos.

El cruce también tendrá un antecedente reciente entre ambos equipos: Boca y Atlético Mineiro se enfrentaron en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021. En aquella serie empataron sin goles en los dos partidos y el equipo brasileño avanzó al imponerse en la definición por penales.

Ahora, cinco años después, volverán a encontrarse en un partido decisivo. Boca irá por su tercera Sudamericana y Atlético Mineiro intentará conseguir un título que todavía no figura en sus vitrinas.