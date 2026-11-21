A las 19:30 de Argentina, la final de la Copa Sudamericana se pondrá en marcha para establecer un nuevo campeón, que saldrá del duelo que protagonizarán Boca y Atlético Mineiro. Lo particular de este partido es que podría darle al Xeneize un récord que ningún otro club miembro de la CONMEBOL alcanzó y que lo colocaría dentro de la historia grande de la competencia internacional. Es por ello que los 90 minutos exponen mucho más que la obtención de un título y el pasaje a la Copa Libertadores del próximo año.

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"A nosotros nos gusta tener la pelota, pero hay que saber manejar los momentos. Habrá momentos para disfrutar, sufrir, para tener la pelota. El que tenga el dominio de los momentos durante gran parte del partido estará más cerca de llevarse el triunfo", expresó Rodolfo Arruabarrena sobre lo que el Xeneize intentará realizar en el campo de juego del estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Es que Boca se encuentra ante la chance de ser tricampeón de la Copa Sudamericana. Algo que ningún otro equipo pudo llevar a cabo hasta el momento. Esto se debe a que se consagró en las temporadas 2004 y 2005. Una racha que también comparte con Liga de Quito (2009 y 2023), Independiente del Valle (2019 y 2022) y Athletico Paranaense (2018 y 2021).

Por lo tanto, una victoria del Xeneize lo dejará en lo más alto de la tabla de campeones de la Copa Sudamericana. Una tabla que expone una gran diferencia entre los equipos de Brasil y los de Argentina. Esto se debe a que los conjuntos que se encuentran bajo la órbita de la AFA lograron quedarse con el título en 11 oportunidades, mientras que los brasileños solo pudieron disfrutar de la gloria en cinco ocasiones.

Cómo llega Atlético Mineiro a la final contra Boca

Lo primero que hay que mencionar es que Atlético Mineiro se encuentra frente a la posibilidad de consagrarse por primera vez campeón de la Copa Sudamericana en su historia. Y llega en un momento bastante complicado en lo deportivo, debido a que no está atravesando una racha de resultados favorables.

El conjunto que se encuentra en manos de Eduardo Domínguez arrastró, en sus últimos siete partidos oficiales entre el plano local e internacional, una racha de cinco derrotas y dos empates. Además, se debe considerar que quedó afuera de la Copa de Brasil frente a Gremio después de haber perdido la ida y empatado en la vuelta. Un certamen que no solo lo clasifica a la Copa Libertadores, sino que también entrega una importante suma de dinero al campeón.

Lo favorable para el equipo brasileño es que el último antecedente frente a Boca fue en los octavos de final de la Copa Libertadores de 2021. En aquella oportunidad, empataron sin goles en los dos partidos de la serie y esta se definió mediante la tanda de penales. Allí, el equipo de Mineiro sacó ventaja y avanzó a los cuartos de final.