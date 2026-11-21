Boca Juniors y Atlético Mineiro se preparan para disputar la final de la Copa Sudamericana 2026, en un encuentro que tendrá un condimento especial: el campeón se definirá en un único partido y no habrá posibilidad de revancha. El duelo se jugará este sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

¿Hay alargue o penales en la final de Boca vs. Atlético Mineiro?

A diferencia de las instancias anteriores del torneo, la final cuenta con un mecanismo de desempate que contempla el tiempo suplementario antes de llegar a los penales.Según establece el reglamento de la Conmebol para la Copa Sudamericana 2026, si Boca y Atlético Mineiro igualan al finalizar el tiempo reglamentario, deberán disputar un alargue de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15 minutos cada uno. Si después de esa media hora ninguno consigue romper la igualdad, el campeón se definirá mediante una tanda de penales.

Boca viene de ganarle a Banfield.

La serie comenzará con cinco ejecuciones por equipo, de manera alternada. Si después de esos diez remates continúa el empate, se pasará a la modalidad de muerte súbita: cada conjunto ejecutará un penal por turno hasta que uno convierta y el otro falle. Esta disposición es diferente de la utilizada en las rondas eliminatorias anteriores, donde los empates en el resultado global se resolvieron directamente mediante tiros desde el punto penal, sin tiempo suplementario.

Cómo le fue a Boca en las finales de la Copa Sudamericana

El Xeneize tiene una historia importante en esta competencia y buscará mantener su invicto en finales para conseguir su tercera estrella. Hasta el momento disputó dos definiciones y ganó ambas:

Copa Sudamericana 2004: Boca se consagró campeón frente a Bolívar de Bolivia. Después de perder 1-0 en la altura de La Paz, consiguió una contundente victoria por 2-0 en la Bombonera y levantó el trofeo.

Boca se consagró campeón frente a Bolívar de Bolivia. Después de perder 1-0 en la altura de La Paz, consiguió una contundente victoria por 2-0 en la Bombonera y levantó el trofeo. Copa Sudamericana 2005: el conjunto argentino volvió a quedarse con el título, esta vez frente a Pumas de México. Después de dos empates (1-1 en ambos partidos), se impuso en la definición por penales en la Bombonera.

Ahora, ante Atlético Mineiro, Boca tendrá la posibilidad de conseguir su tercera Copa Sudamericana y convertirse en el primer club en alcanzar tres títulos en la historia del certamen. La expectativa es enorme: el equipo argentino quiere volver a festejar internacionalmente y tendrá 120 minutos, si fueran necesarios, para conseguirlo. Si no alcanza, los penales decidirán quién se queda con la gloria continental.