A Racing se le abrió una puerta inesperada por el DT para el 2027.

Al Racing de Diego Milito se le abrió una puerta inesperada para poder encontrar entrenador, de cara al arranque de la pretemporada que será el 14 de diciembre del 2026. Los últimos partidos los dirigió de manera interina Sebastián "Chirola" Romero, después del fracaso de Juan Pablo Vojvoda. Por estas horas, se sumó a la lista de probables directores técnicos nada menos que Antonio Mohamed.

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El DT de 56 años cortó por decisión propia una etapa de dos temporadas completas muy exitosas en Toluca de México, donde ganó seis títulos. Además, obtuvo otras ocho estrellas entre América, Tijuana, Monterrey, Independiente y Atlético Mineiro.

A pura emoción y hasta con el llanto incluido, el "Turco" se despidió oficialmente del conjunto azteca, aunque todavía le quedan partidos en la vigente campaña. De esta manera, aparece junto con Guillermo Barros Schelotto y Nicolás Diez entre los candidatos. El que se acaba de caer es Mauricio Pellegrino, que renovó el vínculo con Lanús.

Mohamed ganó todo en Toluca de México y ahora suena para Racing.

"El Deportivo Toluca FC. informa que de común acuerdo con la institución, Antonio 'Turco' Mohamed concluirá su ciclo como director técnico de nuestra institución al finalizar su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA", comunicó el club mexicano en sus canales oficiales.

"Estoy muy feliz de pertenecer a esta familia, llegue como un desconocido a la institución y me llevo más que nada el cariño de los jugadores", inició el propio "Tony" antes de romper en llanto. Y sentenció: "Fueron muy lindos los momentos compartidos, nos queda todavía escribir una historia, nos queda todavía escribir un capítulo lindo".

La historia de Mohamed como DT en el fútbol argentino

El exdelantero de Boca, Huracán e Independiente, entre otros, dirigió por primera vez a su amado "Globo" entre el 2004 y el 2008. Luego, comandó a Colón de Santa Fe entre el 2007 y el 2011, cuando dio el salto al "Rojo". Si bien allí fue campeón de la Copa Sudamericana 2010 y cortó una sequía internacional de 15 años, una muy mala racha del equipo en el 2012 lo obligó a irse después de que algunos hinchas le cantaran la marcha fúnebre en el estadio, mientras subía al micro tras finalizar un partido.

Los últimos dos ciclos en su país natal fueron otra vez en Huracán, en las temporadas 2013-2014 y 2018-2019. Si bien en el exterior ganó todo, en la Argentina solamente se quedó con la mencionada Sudamericana al mando de Independiente. Ahora, aparece en el radar del Racing de Milito, aunque habrá que esperar igualmente.

Los títulos de Mohamed en Toluca