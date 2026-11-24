El entrenador afrontó la eliminación de Argentinos con una pregunta directa sobre su continuidad y la chance de pasara a la Academia en el 2027.

El calendario deportivo de Argentinos Juniors expone que ya está terminado, porque quedó afuera del Torneo Clausura después de ser superado por Independiente en los octavos de final. Esto provocó que se le consulte a Nicolás Diez sobre su continuidad y cuántas chances hay de que en la próxima temporada sea visto con el buzo de entrenador de Racing, debido a que se trata de uno de los candidatos a dirigir al conjunto de Avellaneda.

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La pregunta llegó en un momento bastante complicado para el equipo de La Paternal, debido a que atraviesa una serie de problemas financieros e institucionales, a los que ahora se le debe sumar uno deportivo: quedarse eliminado del certamen nacional en la primera ronda de los duelos mano a mano y jugando de local. Esto provocó que algunos hinchas pongan en duda la continuidad del entrenador, que se encuentra bastante solicitado.

"De Racing no me llamó nadie. Cuando me llamaron una vez, hablé con Malaspina (Cristian, presidente) y Sanzotti (Raúl, manager) y se encargaron ellos. Ahora hay que tener tranquilidad y comer mierda", expresó Nicolás Diez sobre la consulta de transformarse en el nuevo entrenador de la Academia de cara a la temporada 2027. Esto permite entender que, de momento, no hubo contacto formal alguno.

No obstante, hay un detalle a considerar y es que la Academia lo tiene como uno de los candidatos a ofrecerle el puesto de entrenador del primer equipo, pero no se trata del principal. Esto se debe a que el gran elegido por Diego Milito y Sebastián Saja es Guillermo Barros Schelotto, que se encuentra en Vélez, con un contrato que culminará dentro de poco debido a que todavía no fue renovado el vínculo, pese a que el oficialismo se impuso en las elecciones.

Por otro lado, el conjunto de Avellaneda sabe que no se encuentra solo en la carrera para quedarse con los servicios del entrenador del Fortín. Esto se debe a que medios de México exponen que es el principal apuntado para manejar los hilos del plantel de Tigres. La oferta salarial es una que no puede pagarse en el fútbol argentino y que podría llegar a poner en duda la continuidad del técnico en el país en caso de que decida escucharla.

Un candidato menos para Racing

Otro de los nombres que se encuentra circulando como posible candidato para la Academia es el de Mauricio Pellegrino, pese a haber dirigido a Independiente en el pasado. Un detalle que pareciera no importarle a la dirigencia, porque lo vienen estudiando desde hace un largo tiempo, tras su paso por Lanús.

Sin embargo, su nombre debe ser borrado de la lista porque el entrenador mantuvo una reunión con los directivos del Granate después de la eliminación frente a River en el Torneo Clausura. En ella se puso en discusión la renovación del contrato y se decidió que se extenderá el vínculo hasta finales de la temporada 2027. Esto le quita de manera inmediata cualquier chance de que se transforme en el próximo entrenador de Racing.