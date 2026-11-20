Boca Juniors enfrentará a Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, en el marco de la final de la Copa Sudamericana 2026. Rodolfo "Vasco" Arruabarrena contará con el plantel completo para afrontar este compromiso -incluso con Agustín Marchesín lesionado-, pero hay dos de los 33 futbolistas que estuvieron la última vez que el "Xeneize" se vio las caras con el "Galo". Sebastián Villa dijo presente en aquella escandalosa serie de octavos de final de Libertadores donde los brasileños avanzaron de ronda y será titular, no así Javier García, quien seguramente estará en el banco.

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El delantero colombiano estará desde el arranque junto a Miguel Merentiel y el DT definirá quién será el tercero en ataque entre Tomás Aranda y Alan Velasco. Por otro lado, el experimentado arquero que fue suplente hace cinco años atrás también forma parte de la nómina pero difícilmente sume minutos ya que Leandro Brey será la primera variante. Igualmente, los dos presenciaron aquel cruce que quedó marcado entre ambos clubes y ahora Boca buscará la revancha en Colombia.

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Los dos cruces, tanto en La Bombonera como en Brasil, tuvieron varias polémicas de principio a fin. Al elenco de La Ribera le anularon un gol de Diego González por una falta previa de Norberto Briasco y lo mismo se repitió en Belo Horizonte cuando Marcelo Weigandt marcaba, pero quedó nulo por una posición adelantada del "Pulpo". Tras empatar 0 a 0 en el global, Mineiro se impuso por penales y el escándalo siguió en la zona de vestuarios con distintos incidentes que tuvieron como protagonistas a Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y el propio Villa, que recibió seis fechas de suspensión.

La formación de Boca para jugar vs. Mineiro la final de la Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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El duelo entre el "Xeneize" y el conjunto brasileño tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. El encuentro que comenzará a las 19.30 de nuestro país enfrentará al elenco de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena que eliminaron a Vasco Da Gama en semifinales contra los comandados por Eduardo Domínguez que dejaron en el camino a Montevideo City Torque de Uruguay. En caso de que persista el empate en los 90 minutos habrá alargue y si se mantiene la igualdad definirán por penales.

El conjunto de La Ribera buscará romper con la racha de 18 años sin títulos internacionales, ya que el último conseguido fue en 2008 cuando levantó la Recopa Sudamericana venciendo a Arsenal de Sarandí. Luego de ello, el conjunto "Azul y Oro" perdió tres finales de Libertadores contra Corinthians (2012), River (2018) y Fluminense (2023). Ahora, tendrá la inmejorable oportunidad de levantar el trofeo que ya ganó tanto en 2004 como en 2005.