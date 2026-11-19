En una distendida charla televisiva, el ex mediocambista de Boca Juniors, Alberto Márcico repasó momentos históricos de su carrera y expresó su alegría por el presente de Rodolfo Arruabarrena al frente del plantel xeneize. Durante una entrevista en el programa Fútbol 12, emitido por la pantalla de ESPN y conducido por Mariano Closs, el ex número diez de Boca recordó cómo fueron los primeros pasos del actual entrenador en la primera división y las vivencias que compartieron bajo el mismo techo.

{{{htmlAmp}}}

El Beto rememoró los tiempos en los que el joven lateral izquierdo recién daba sus primeros pasos en el fútbol profesional y le tocó ser su compañero de cuarto. Con humor y complicidad con los integrantes de la mesa, el ídolo auriazul dejó al descubierto detalles de la intimidad y la convivencia de aquel equipo que marcó una época en el club de la Ribera.

La convivencia con Rodolfo Arruabarrena en las concentraciones de Boca

Al ser consultado sobre las sensaciones que le genera la actualidad del Vasco como director técnico, Márcico fue categórico sobre el afecto que los une: "Me pone muy feliz por muchas cosas. Primero porque vos sabés que cuando el Vasco comenzó en primera división concentraba conmigo. Estábamos juntos en la habitación".

A partir de esa revelación, el exmediocampista sacó a la luz una particular situación sobre el estado del baño en los días de concentración, algo que el propio entrenador ya había mencionado públicamente. "Por supuesto que no se podía bañar porque había cositas en la bañera que no se podían sacar, pero bueno", bromeó Márcico ante las risas del panel, que recordó que el propio Arruabarrena había calificado aquella habitación como un lugar "imposible" para descansar.

La insólita vestimenta nocturna del Vasco y las bromas del plantel

Uno de los momentos más llamativos del relato estuvo centrado en las costumbres del por entonces juvenil defensor al momento de irse a dormir. La formalidad del flamante integrante del plantel contrastaba de lleno con la rutina descontracturada de los futbolistas más experimentados del grupo.

"¿A vos te parece que la primera noche me saca un pijama y se pone un pijama para dormir el Vasco?", disparó Márcico entre risas, recreando el asombro que le causó ver a su nuevo compañero de pieza con esa vestimenta para descansar. El detalle generó la sorpresa de los panelistas en el estudio de ESPN, quienes destacaron la particularidad del atuendo en medio de un vestuario caracterizado por figuras de fuerte temperamento.

Las internas del vestuario y los grupos de la época

La charla también derivó en la conformación de los distintos grupos humanos dentro de aquel plantel de Boca Juniors. Márcico detalló quiénes formaban parte de su círculo más cercano en los momentos previos a los partidos: "¿Mi grupo? El Manteca, Blas", afirmó en referencia a los históricos Sergio Martínez y Blas Giunta, a los que también sumó a Carlos Tapia, quien solía sumarse a las charlas en la pieza.

"El Chino golpeaba la puerta para entrar", describió el Beto sobre las dinámicas de aquellas noches. Mientras en el piso bromeaban sobre la división entre los sectores más tranquilos y los más festivos de la concentración, Márcico aclaró cómo fue que sumaron al joven defensor a su entorno: "Los pibitos estaban todos con los otros. Al Vasco lo arrastramos, estaba conmigo en la habitación. Éramos la alegría", concluyó.