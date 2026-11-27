Mientras Boca Juniors y River Plate todavía se juegan el Torneo Clausura, en las oficinas ya ponen la mirada en el mercado de pases. Y los dos gigantes apuntan al mismo nombre: Francisco Álvarez, el central de 26 años de Argentinos Juniors. Esta vez, la necesidad económica del "Bicho" puede abrir una puerta que en septiembre estaba cerrada.

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El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, ya avisó cuál será la regla. Detrás están el sondeo "Xeneize", el intento frustrado del "Millonario", las deudas salariales que enrarecen el vestuario y los números de una temporada que convirtió al sanjuanino en el defensor más buscado del verano.

En diálogo con AZZ, el titular del "Bicho" confirmó que la dirigencia de Boca ya inició sondeos por el marcador central. Y advirtió: "Va a llevárselo quien ponga más dinero".

Detrás de esa sinceridad hay una urgencia. La delicada realidad financiera de La Paternal obligará al club a desprenderse de varias piezas para equilibrar las cuentas y saldar compromisos. Álvarez, titular indiscutido, es una de las más cotizadas.

Boca: el pedido de Arruabarrena y el efecto Di Lollo

No es la primera vez que el zaguero aparece en los planes de La Ribera. En el cuerpo técnico del "Vasco" lo consideran un futbolista que se ajusta a las variantes que necesita el equipo. Destacan su solidez en la marca y su potencia en el juego aéreo, que le permiten pesar tanto en su área como en la rival.

Su eventual llegada está atada a la reestructuración del plantel para 2027 y, sobre todo, a una posible venta de Lautaro Di Lollo. Por ahora no hay una oferta concreta sobre la mesa, pero el interés explícito del entrenador podría acelerar las gestiones.

El obstáculo es la cláusula de rescisión, que ronda los 7 millones de dólares, una cifra alta para el mercado local. Todavía no trascendió cuánto estaría dispuesto a invertir el "Xeneize".

River: del "no" de septiembre a la llamada de Malaspina

En la vereda de enfrente, River ya conoce el camino. En septiembre de este 2026 ofreció 3 millones de dólares por el 50% de la ficha del defensor, y la propuesta fue rechazada.

El contexto, sin embargo, cambió por completo. Ante la urgencia económica, fue el propio Malaspina quien acercó el nombre del central a Núñez para reactivar las conversaciones.

En aquel primer acercamiento, Álvarez no escondió su entusiasmo: "Esos intereses a uno lo ponen contento", reconoció entonces. Desde La Paternal, mientras tanto, ya deslizaban que "quizás tenga posibilidades de una venta en diciembre". Hoy, con la necesidad de recaudar, el club no pondría mayores obstáculos para negociar su salida.

Un vestuario incómodo y una deuda de 20 millones

La situación puertas adentro tampoco ayuda a retenerlo. El plantel arrastra deudas salariales y el malestar se hizo público con una declaración sin filtro.

"El clima en el vestuario es incómodo. Nos mienten. Un día te dicen que va a llegar esa plata, y no aparece. Tenemos un resto y hemos juntado de nuestro bolsillo para darle al staff y a los más chicos. Minimizan todo. Da bronca porque ni siquiera vienen a decirnos perdón a nosotros. Lo que dicen no se cumple", contó el defensor tras la eliminación del Torneo Clausura.

Días atrás, Malaspina reconoció que el club adeuda los sueldos de septiembre y octubre. Según informó La Nación, en una reunión con socios también admitió un déficit operativo y una deuda global cercana a los 20 millones de dólares, aunque negó que exista un pedido de quiebra.

Los números que explican la pelea

La disputa entre los dos grandes tiene sustento en la cancha. Álvarez cerró un 2026 de enorme regularidad con la camiseta del Bicho:

36 partidos jugados , con apenas tres ausencias.

3 goles .

13 encuentros con la valla invicta .

11 amonestaciones y una expulsión.

De San Juan a la vidriera de La Paternal

Su recorrido es el de tantos defensores del interior que maduraron lejos de los reflectores. Se formó en San Martín de San Juan, pasó por Talleres y sumó rodaje a préstamo en Patronato y Barracas Central.

En Argentinos Juniors encontró su lugar. Allí alcanzó la madurez futbolística y se convirtió en un pilar del equipo. Ahora, el sanjuanino que llegó para sumar minutos está en el centro de una pulseada entre Boca y River que, según el propio presidente de su club, se definirá con una sola variable: el dinero.