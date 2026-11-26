El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra bastante cerca de alcanzar su máxima expresión en el fútbol argentino y esto provoca que vayan surgiendo algunas noticias vinculadas con los refuerzos que River Plate pretende sumar para darle un salto de calidad a la defensa. Uno de los nombres que se conoció es el del paraguayo Mauro Coronel, que está en el radar del conjunto de Leonardo Ponzio, pero con una particularidad que recuerda bastante a la contratación de Nicolás Fonseca.

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"Existe un interés firme por el marcador central paraguayo Mauro Coronel, de apenas 18 años de edad. Actúa en Nacional (Asunción), mide 1,87 metros y recientemente debutó en la selección de su país", expresó el periodista Germán Balcarce en DSports Radio. El hecho de que sea tan joven responde a que se piensa en su proyección y en una posible reventa a futuro, con el fin de obtener varios millones de dólares por su ficha.

Por otro lado, se conoció que Mauro Coronel se encuentra dentro de la carpeta que Pablo Longoria presentará en los próximos días de cara al mercado de pases de verano. El director deportivo se habría tomado unos meses para analizar el mercado argentino y el de la región, con el objetivo de encontrar jugadores que se puedan adaptar a las necesidades del Millonario dentro del campo de juego. La defensa es una de las zonas más urgentes.

"La idea es incorporarlo y que pueda ser cedido a préstamo. No todos los futbolistas apuntados serán para el primer equipo", expresó el periodista Germán García Grova. Una decisión que no fue del todo bien recibida por los hinchas, porque esperan que el zaguero se sume al plantel con el fin de verlo jugar y observar cómo se desempeña a medida que pasan los partidos.

En lo que respecta a lo económico, es posible determinar que Mauro Coronel tiene un valor de mercado de 400 mil euros para Transfermarkt, pero el informe de Pablo Longoria expondría que hay una proyección de desarrollo aceptable a futuro, de acuerdo con el análisis que llevó a cabo tras verlo en diferentes partidos con el conjunto paraguayo. Además, ya debutó de manera oficial con su selección nacional.

¿Sigue o no sigue Pablo Longoria en River en 2027?

Hasta hace unos días, la continuidad de Longoria se encontraba en duda porque se mencionaba que no había cierto consenso con el trabajo llevado a cabo desde su incorporación a River. Hay que recordar que le habían encomendado la misión de desprenderse de más de 10 jugadores con el fin de iniciar una renovación dentro del plantel. Algo que no fue del todo exitoso, porque varios de los nombres apuntados se marcharon en condición de préstamo.

Sin embargo, TyC Sports adelantó durante el fin de semana que hay una confianza plena de los directivos en el trabajo de Pablo Longoria y que cuenta con el respaldo para continuar en el club de cara a la temporada 2027. El hecho de que Mauro Coronel se encuentre en la carpeta de River es una de las señales de que el director deportivo tiene asegurado su lugar dentro de la institución. El mercado de pases de verano será su gran momento para demostrar qué capacidad tiene para captar grandes jugadores a bajo costo y conseguir que rindan de gran manera en el campo de juego.