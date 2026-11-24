Un exjugador de River Plate rompió el silencio años después de ganar todo con la camiseta del "Millonario" y cuestionó el famoso slogan "El Más Grande" que el club utilizó durante varios años de su historia. Hoy adoptaron el "Vivir y jugar con grandeza", pero aquella frase emblemática se mantiene viva entre los hinchas del equipo que comanda Leonardo Ponzio. Sin embargo, Leonel "Pipa" Gancedo dijo lo contrario, habló del posible regreso de Ramón Díaz -quien lo dirigió- y le pegó a los actuales directivos.

La polémica frase del Pipa Gancedo sobre el slogan "El Más Grande" que usa River

El ex volante de la "Banda" dialogó con Dupla Técnica y aseveró: "lo del mundo River es una frase. No comparto eso ni tampoco decir 'somos los más grandes'. El que quiera serlo tiene que ser como el más pequeño". A su vez, agregó que "todas esas cosas de altanería y soberbia... es un club de fútbol. Lógicamente tiene hinchas, hay una gran pasión pero hay que desdramatizar todas estas pavadas porque han hecho que en este país no haya visitantes, se hizo una bola que no pueden deshacer".

Leonel "Pipa" Gancedo habló de River, su actualidad, la dirigencia y lanzó una polémica frase

El Pipa Gancedo habló sobre el posible regreso de Ramón Díaz a River y el palazo a la dirigencia

Con respecto a un posible regreso del técnico riojano para reemplazar a Leonardo Ponzio en un futuro, el "Pipa" dijo que "Ramón podría ser el DT de River en 2027", pero que también "cualquiera podría serlo. Hoy esto de dirigir a mí no me suena bien". "Ramón ha hecho una experiencia de muchos años y lo más importante es lo socioafectivo, entrás ganando 1 a 0". Por otro lado, recordó que al "Pelado" le gustaba tener un mediocentro que fuera más y se asocie con los más ofensivos, por lo que por él llegó al "Millonario" en la presidencia de Alfredo Davicce y que no tenía una posición fija mientras que Astrada era más de contención en su equipo.

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En cuanto a la actualidad del club -hoy en cuartos de final del Torneo Clausura pero con un año para el olvido-, el "Pipa" declaró que lo ve "con cargas que no tiene por qué tener. A mí cuando te hablan de presión y todas esas cuestiones me suena rarísimo", añadió. Lo cierto es que el equipo a lo largo del 2026 perdió la final del Apertura con Belgrano, quedó afuera tempranamente de la Copa Argentina y se despidió de la Sudamericana en octavos tras hacer una fase de grupos casi perfecta. Gancedo lo tiene claro y aseveró: "Acá es jugar a la pelota, disfrutar lo que hacés y encima con una remuneración".

Lo que no faltó fue el palazo a los dirigentes ya que agregó: "Escuchás a los dirigentes y parece que se muere alguien, están amargados. Que no salgan más a hablar, me da vergüenza ajena. Utilizan a los clubes para ir al Gobierno, tenemos una confusión tremenda en la vida, veo estas tonterías y dramatizan todo".

Los números del Pipa Gancedo en River