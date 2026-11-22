Santiago Beltrán (6):No tuvo respnsabilidad en el gol porque fue de una jugada imposible de defender: un Centro Atrás. Más allá de eso siempre demostró tener seguridad.

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Giovanni González (5): No ataca y no defiende. Intrascendente en el partido ante Lanús y, para colmo, no le logró dar seguridad al equipo. En ataque erró muchoss pases que dejaron mal parado a los futbolistas de River.

Nicolás Otamendi (6) :Fue clave en ataque ya que fue al jugador al que le hicieron el penal. En defensa, le cuesta mucho acomodar al equipo pero no tanto por sus decisiones si no por los de sus propios compañeros. Sufre mucho la falta de un mediocampista central de marca natural. Buen partido, como pudo.

Lautaro Rivero (4) :Nunca se pudo acomodar, en el gol de Lanús pierde la marca porque le da la espalda al jugador y se pone a correr contra su propio arco. Un error que, si lo comete algún jugador de la competencia amateur de la Copa Potrero de ESPN, sería substituído inmediatamente por su entrenador.

Marcos Acuña (4):El gol en contra llegó por su sector, quedó mal parado pero en ataque volvió a ser uno de los que quiso asociarse constantemente. Aguantó 55 minutos y salió reemplazado.

Santiago Espíndola (6) :El chico de River jugó bien y no se lo comió la presión. Buen partido aunque le costó defender, fue mucho más de circulación de juego y se hizo eje del partido. Nada que reprochar.

Tobías Andrada (7):Alternó buenas y malas. Inconexo en ataque y tuvo algunos errores cuando quiso ser salida. Como le pasó a todo el equipo, tuvo buenos momentos, se pinchó pero después volvió a levantar el nivel. Anotó el gol para desnivelar.

Thiago Almada (9):Metió su primer gol en el Monumental. Tuvo un buen partido y en el segundo tiempo se convirtió en eje del equipo. Pasó hacia el costado, se convirtió en eje para que los laterales lleguen al fondo principalmente por el sector izquierdo. El tiro libre al ángulo no fue gol de milagro y de ese rebote llegó el gol de Andrada. Después anotó el suyo y tuvo el partido que necesitaba.

Tomas Galván (6): Liviano en la marca y sufrió cuando se le exigió defender, pero en ataque volvió a ser gravitante con sus propias armas. Voluntarioso y con algo de creatividad, perdió más de lo que ganó.

Ángel Correa (6): Es el mejor jugador de River, el que la pide y el que trata de rebotar. Sin embargo, contra Lanús las cosas no le salieron y el Granate lo marcó bien. No rompió líneas en un equipo que no le da una base para desarrollarse.















Lucas Beltrán (6) :Así como Correa es el mejor jugador de River, Beltrán es el que más sacrificio tiene. Rebotó la pelota, trató de juntarse, pero fue imposible porque nunca logró juntarse con los medios. Salió lesionado y muy enojado.

Suplentes

Francisco Ortega (7) Llegó al fondo y le cambió la cara al equipo. Con menos técnica que Acuña, el lateral fue mucho más punzante. Merece ser titular.

Sebastián Driussi (5): Jugó poco tiempo y no gravitó.