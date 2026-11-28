Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentarán este sábado 28 de noviembre desde las 17:00 hs en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, para definir al campeón de la Copa Libertadores 2026. El encuentro estará dirigido por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela y el encargado de asistir desde el VAR será Juan Soto.
Quién gana el partido Estudiantes vs. Palmeiras: el pronóstico de la IA
- Tras el análisis de datos estadísticos, rendimiento colectivo de ambos equipos y los antecedentes, la inteligencia artificial estimó que Palmeiras se posiciona como el favorito para consagrarse campeón, aunque el margen de superioridad es sumamente chico. Las proyecciones probabilísticas otorgan al elenco brasileño un 44% de chances de obtener la victoria en los 90 minutos reglamentarios, frente a un 27% para el cuadro platense y un 29% de probabilidad de empate, escenario que forzaría el tiempo suplementario.
- Para la IA, el resultado más probable es un triunfo por una mínima diferencia (1-0) a favor de los brasileños, pero también podría haber un empate 1-1 en el tiempo regular y llevar a la definición por penales.
En la comparativa a nivel colectivo, los números reflejan dos propuestas tácticas bien diferenciadas que chocan. El conjunto dirigido por Abel Ferreira exhibe un mayor volumen ofensivo y control de la posesión a lo largo del certamen: acumuló 17 goles durante el torneo y superó los 430 pases por partido.
Por su parte, El Pincha llega con una notable solidez estructural y eficacia defensiva. El equipo argentino apenas recibió 0,67 goles por encuentro en la Copa Libertadores y demostró una jerarquía en las fases de eliminación directa tras dejar en el camino a Universidad Católica, Corinthians y Flamengo.
Qué antecedentes hay entre Estudiantes y Palmeiras
En cuanto a los antecedentes entre ambos elencos, el historial oficial muestra una paridad cargada de mística: solo se cruzaron en una oportunidad previa por competencias de Conmebol, y fue precisamente en la recordada final de la Copa Libertadores 1968.
En aquella serie a tres partidos, los platenses se impusieron por 2-1 en condición de local, cayeron 3-1 en territorio brasileño y lograron su primera consagración continental tras vencer por 2-0 en el desempate disputado, casualmente, en el mismo Estadio Centenario. Cincuenta y ocho años después, ambos gigantes vuelven a verse las caras en suelo uruguayo, donde la mayor profundidad de recambio y pegada del equipo verde amarillo se medirá ante el oficio copero y el orden táctico de la entidad de La Plata.