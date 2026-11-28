Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentarán este sábado 28 de noviembre desde las 17:00 hs en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, para definir al campeón de la Copa Libertadores 2026. El encuentro estará dirigido por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela y el encargado de asistir desde el VAR será Juan Soto.

Quién gana el partido Estudiantes vs. Palmeiras: el pronóstico de la IA

Tras el análisis de datos estadísticos, rendimiento colectivo de ambos equipos y los antecedentes, la inteligencia artificial estimó que Palmeiras se posiciona como el favorito para consagrarse campeón , aunque el margen de superioridad es sumamente chico. Las proyecciones probabilísticas otorgan al elenco brasileño un 44% de chances de obtener la victoria en los 90 minutos reglamentarios , frente a un 27% para el cuadro platense y un 29% de probabilidad de empate , escenario que forzaría el tiempo suplementario.

, aunque el margen de superioridad es sumamente chico. Las proyecciones probabilísticas otorgan en los 90 minutos reglamentarios , escenario que forzaría el tiempo suplementario. Para la IA, el resultado más probable es un triunfo por una mínima diferencia (1-0) a favor de los brasileños, pero también podría haber un empate 1-1 en el tiempo regular y llevar a la definición por penales.

En la comparativa a nivel colectivo, los números reflejan dos propuestas tácticas bien diferenciadas que chocan. El conjunto dirigido por Abel Ferreira exhibe un mayor volumen ofensivo y control de la posesión a lo largo del certamen: acumuló 17 goles durante el torneo y superó los 430 pases por partido.

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Por su parte, El Pincha llega con una notable solidez estructural y eficacia defensiva. El equipo argentino apenas recibió 0,67 goles por encuentro en la Copa Libertadores y demostró una jerarquía en las fases de eliminación directa tras dejar en el camino a Universidad Católica, Corinthians y Flamengo.

Qué antecedentes hay entre Estudiantes y Palmeiras

En cuanto a los antecedentes entre ambos elencos, el historial oficial muestra una paridad cargada de mística: solo se cruzaron en una oportunidad previa por competencias de Conmebol, y fue precisamente en la recordada final de la Copa Libertadores 1968.

En aquella serie a tres partidos, los platenses se impusieron por 2-1 en condición de local, cayeron 3-1 en territorio brasileño y lograron su primera consagración continental tras vencer por 2-0 en el desempate disputado, casualmente, en el mismo Estadio Centenario. Cincuenta y ocho años después, ambos gigantes vuelven a verse las caras en suelo uruguayo, donde la mayor profundidad de recambio y pegada del equipo verde amarillo se medirá ante el oficio copero y el orden táctico de la entidad de La Plata.