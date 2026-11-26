A pocos días de la final de la Copa Libertadores 2026, José Manuel López y Agustín Giay compartieron sus sensaciones sobre el desafío que tendrá Palmeiras frente a Estudiantes. Los dos futbolistas de la Selección Argentina, quienes fueron convocados por Lionel Scaloni para la última fecha FIFA, destacaron el trabajo realizado durante la temporada, la exigencia que representa el club brasileño y la ilusión de disputar la final del certamen continental el próximo sábado en el Estadio Centenario de Montevideo.

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El primero en tomar la palabra fue el 'Flaco', uno de los máximos goleadores del conjunto dirigido técnicamente por Abel Ferreira en esta temporada: "Mucha felicidad, mucha honra de estar acá. Desde el comienzo del año que estamos trabajando mucho para este momento, para conseguir los objetivos. Siempre está la ilusión y siento lo mismo que todos, porque dentro del plantel somos todos uno", expresó el delantero.

Por su parte, el lateral derecho con pasado en San Lorenzo también hizo hincapié en la preparación que llevó adelante el equipo paulista y en las expectativas que tuvieron desde el inicio de la temporada. "Hicimos un trabajo fuerte desde principios de año y ahora llegó el momento de la final. Este club te exige mucho, pero tenemos un equipo muy bueno, así que desde un primer momento confiamos en llegar a la final", sentenció.

Cuándo se juega la final entre Estudiantes y Palmeiras

La gran final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes y Palmeiras se jugará este sábado 28 de noviembre, desde las 17 (hora argentina). El encuentro se disputará en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste la igualdad, el campeón se definirá mediante una tanda de penales.

Una definición con antecedentes recientes

Los dos finalistas saben lo que significa sufrir en una tanda de penales. Palmeiras consiguió su clasificación después de superar a Fluminense desde los doce pasos, mientras que Estudiantes hizo lo propio frente a Flamengo, con Fernando Muslera como gran figura.

Ahora, ambos buscarán evitar una nueva definición desde el punto penal, aunque el reglamento deja en claro que esa posibilidad estará presente si no logran sacarse diferencias durante los 120 minutos. El sábado 28 de noviembre, desde las 17 (hora argentina), el estadio Centenario será escenario de una final que promete emociones hasta el último minuto. Primero habrá 90 minutos, luego la posibilidad de un alargue y, si persiste el empate, los penales determinarán quién se queda con la gloria eterna.

Cómo fue el camino de Estudiantes hacia la final

El camino del conjunto platense comenzó en el Grupo A, donde compartió zona con Flamengo, Independiente Medellín y Cusco. Estudiantes tuvo un rendimiento irregular y terminó segundo, con nueve puntos, pero su clasificación estuvo en peligro hasta la última jornada. La continuidad en el torneo se aseguró de manera agónica frente a Independiente Medellín: cuando el empate parecía dejarlo afuera, apareció Mikel Amondarain a los 91 minutos para marcar el gol que le permitió avanzar a los octavos de final.

En octavos, el rival fue Universidad Católica de Chile. Después de igualar 1 a 1 en el encuentro de ida, el 'Pincha' mostró su mejor versión en la revancha y consiguió una contundente victoria por 3 a 0 como visitante, resultado que le permitió meterse entre los ocho mejores.

En cuartos de final volvió a enfrentarse con un equipo brasileño: Corinthians. La serie comenzó con un empate 1 a 1 en La Plata, pero Estudiantes consiguió un triunfo fundamental por 1 a 0 en Brasil. Incluso tuvo que soportar el sufrimiento hasta el último minuto, cuando Memphis Depay desperdició un penal que pudo haber llevado la definición a los doce pasos.