Matonte dirigirá la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. Su estilo y cómo le fue a cada finalista con él.

La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro no dependerá solo de los entrenadores y los jugadores. El uruguayo Andrés Matonte, de 38 años, fue designado por la Conmebol para dirigir el partido de este sábado 21 de noviembre en Barranquilla, un árbitro que prioriza la continuidad del juego y que ya dirigió nueve veces al "Xeneize", con un balance favorable.

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Matonte es un árbitro uruguayo con una identidad clara en los torneos de la Conmebol que vale la pena analizar. Para la final de la Copa Sudamericana estará al frente de un equipo arbitral íntegramente charrúa:

Árbitro principal: Andrés Matonte.

Asistentes: Nicolás Tarán y Andrés Nievas.

VAR: Antonio García.

Su designación pone el foco en algo más que quién lleva el silbato: sus hábitos de conducción, su criterio disciplinario y su manera de interpretar el juego pueden condicionar el desarrollo de la final.

Cómo le fue a Boca Juniors con Matonte

El antecedente con Boca Juniors es amplio y, en general, positivo. Matonte dirigió al Xeneize en 9 partidos internacionales:

5 triunfos.

3 empates , entre ellos los partidos de las series que Boca ganó por penales ante Racing y Palmeiras en la Copa Libertadores 2023.

1 derrota.

En cuanto a las sanciones, le mostró 18 tarjetas amarillas a Boca y 27 a sus rivales. Además, expulsó a tres jugadores del Xeneize y a dos de sus adversarios, y le cobró un penal a favor.

Cómo le fue a Atlético Mineiro con Matonte

Con Atlético Mineiro, el historial es mínimo. Matonte lo dirigió una sola vez: fue en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, cuando el equipo brasileño le ganó 2-0 a Alianza Lima como visitante. Es decir, el árbitro de la final conoce mucho más a Boca que a su rival, aunque ese único antecedente también terminó con victoria del conjunto brasileño.

El estilo de Matonte: un árbitro que deja jugar

En el fútbol sudamericano, Matonte construyó una identidad clara. Privilegia el ritmo continuo, evita cortar el juego por inercia y no cobra cada roce o contacto leve en la disputa de la pelota. Si los dos equipos proponen un partido ofensivo, con transiciones rápidas y un roce dentro del reglamento, su tolerancia le da dinámica a la final. En esos casos, el tiempo de juego efectivo supera el promedio habitual de la región.

El problema aparece cuando la intensidad se convierte en juego brusco, faltas tácticas repetidas o un trámite muy cortado. Si los jugadores confunden esa amplitud de criterio con permiso para excederse, el partido puede salirse de control. A eso se suma otro desafío: hacer respetar la zona exclusiva de los capitanes, la regla que solo les permite a ellos acercarse al árbitro.

Las tres claves de su arbitraje en la final

En una final continental, saber cuándo mostrar una amarilla o una roja marca la diferencia entre mantener el control y perderlo. Hoy al árbitro se le exige anticiparse a los conflictos, no reaccionar cuando ya estallaron. El trabajo disciplinario de Matonte girará en torno a tres ejes.

1. Medir bien cada infracción

Tendrá que distinguir entre una jugada imprudente, que es falta simple; una entrada temeraria, que se sanciona con amarilla; y el uso de fuerza excesiva, que se castiga con roja directa.

2. Frenar los reclamos

Otro punto será cortar las protestas constantes y los amontonamientos de jugadores alrededor del árbitro después de cada fallo, algo habitual en las definiciones de la Conmebol.

3. Ubicación antes que desgaste físico

Matonte recorre cerca de 8 kilómetros por partido. Se apoya más en la anticipación y en la buena ubicación que en el esfuerzo físico extremo. Sus partidos registran un promedio de 51 minutos de juego efectivo.