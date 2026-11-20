En la antesala del trascendental cruce entre Boca y Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, el panelista Leo Gabes y el conductor Mariano Closs protagonizaron un intenso e irónico intercambio al aire de F12, por la pantalla de ESPN. La discusión se originó a partir del pronóstico que entregó el periodista deportivo, quien se inclinó por una paridad absoluta en la previa del encuentro.

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La consulta inicial sobre lo que ocurrirá en el partido desencadenó una respuesta que sorprendió a los integrantes del panel. Ante el pedido de una premonición, Gabes no dudó en marcar que las chances están repartidas en partes iguales, lo que de inmediato provocó comentarios socarrones por parte del conductor y del resto del equipo periodístico.

La postura cautelosa de Leo Gabes y la reacción en el piso

Lejos de volcarse por el conjunto argentino o darle un favoritismo marcado a alguno de los dos lados, el panelista reiteró su visión con firmeza: "50 y 50". Ante esto, Closs ironizó sobre la audacia de su compañero al decir "ah, la juega Mariano", remarcando la habitual prudencia con la que suele emitir sus análisis futbolísticos.

"Sí, me la juego. Obvio, sí, 50 y 50", insistió Gabes frente a los cuestionamientos. Al advertir las risas en el estudio, el propio periodista intentó fundamentar su mirada reconociendo la perspectiva del público en general: "Yo creo que Boca tiene más chances para la mayoría, en la previa, pero creo que se está siendo muy injusto con el equipo de Domínguez en los últimos partidos cuando había mostrado muy buenas cosas anteriormente".

El debate por el rendimiento de Mineiro y el peso del fútbol brasileño

La defensa que ensayó Gabes sobre el elenco brasileño motivó la intervención del resto de la mesa, que bromeó sobre las presiones de la barra brava que sufrió el plantel de Atlético Mineiro recientemente. "Nosotros no tenemos nada que ver con lo que están jugando en los últimos partidos", señalaron en el piso, desmarcándose de las críticas que recibe el equipo.

Pese a las chicanas, Gabes profundizó en el análisis sobre el presente de su rival: "Lo que digo es que en los últimos partidos, como no le fue bien, tiene buenos puntos, está compitiendo en este torneo y obviamente Domínguez continúa". Ante esta explicación, Closs volvió a apelar al humor sobre las predicciones de su compañero y cómo se acomodan según el resultado final: "El lunes, si gana Mineiro va a venir acá y va a decir: '¿Se dieron cuenta de que ustedes subestiman el fútbol brasileño? ¿Se dan cuenta de que no entienden nada?'. Y si gana Boca dice: 'No venía bien'".

La comparación entre la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores

El intercambio continuó con reflexiones sobre la jerarquía internacional y la condición de los planteles de ambos clubes. Gabes recordó que siempre destaca el poderío de los representantes brasileños en la Copa Libertadores, ante lo cual se le retrucó desde el panel si la competencia en la Copa Sudamericana marcaba alguna diferencia real de nivel.

"¿Qué cambia? ¿Cambia el título de copa? ¿No son brasileños? Son dos equipos de Libertadores, aunque cambien el título", argumentó el panelista para sostener la equivalencia de fuerzas. La reflexión encontró cierta coincidencia en la mesa: "En eso te doy la razón. Hoy Boca tiene un equipo para competir en Libertadores pero le toca estar en Sudamericana. Pero Atlético Mineiro también es un muy buen equipo". Finalmente, Gabes ratificó su postura sin moverse un centímetro del pronóstico inicial que abrió la discusión: "Por eso, los dos: 50 y 50".