Sebastián "Pollo" Vignolo se hartó en vivo en ESPN, apenas consumada la consagración de Boca Juniors como campeón de la Copa Sudamericana 2026. El relator de 51 años llenó de elogios a Facundo "Jagger" Herrera, el defensor juvenil que se consolidó como titular en el equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. De paso, el conductor de F90 disparó munición gruesa contra "algunos".

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Si bien no lo nombró, el dardo principal pareció estar destinado a Andrés Ducatenzeiler, el expresidente de Independiente que suele apuntar en su canal de YouTube contra el periodista deportivo por sus halagos excesivos a ciertos futbolistas del "Xeneize". Muy molesto por esta situación, la estrella del canal de Disney no se la dejó pasar, mientras el cuadro de La Ribera celebraba por el nuevo trofeo internacional en pleno campo de juego del estadio Metropolitano de Barranquilla en Colombia.

Vignolo llenó de elogios a Jagger Herrera.

El Pollo Vignolo apuntó contra sus críticos tras Boca campeón de la Copa Sudamericana: "Nada que ver"

Después de que la transmisión oficial enfocara a "Jagger" Herrera en medio de los festejos, el relator de ESPN dijo: “Sí, pibe, la rompiste toda... Pensar que te elogiaba alguna vez, porque me había parecido una presentación notable de un pibe del club en la cancha de Racing, y alguno por ahí se sorprendía. Algunos no entendían por qué tanto, algunos que no tienen nada que ver con la vida de Boca".

Luego, sin nombrarlo, pareció liquidar a "Duka" cuando recordó que "la tuvieron con otro club (Independiente) e hicieron un desastre”. Con más halagos para el juvenil, el relator completó: "El pibe es un gigante, es un pibe salido del club que yo creo que, más allá de que siempre a los pibes uno tiene que tratar de ayudarlos, este chico ya había demostrado cosas realmente importantísimas. Ya le veía, a este pibe, cosas de un baluarte importante para la defensa de Boca. Herrera es una joya armada en Boca Predio".

¿Qué dijo Ducatenzeiler sobre el Pollo Vignolo tras sus elogios a Jagger Herrera?

El exmandamás de Independiente, devenido en youtuber, cuestionó al relator de ESPN luego de que dijera que el zaguero "es el nuevo Oscar Ruggeri". "Partisobre, chico de ESPN, la gente ya se da cuenta de todo... ¿Se creen que somos boludos? Entra un chico de Boca de 6, otra vez empezó ayer el Pollo... Ya sé que lo quieren vender, que si lo venden por 20 millones de dólares el representante les tira 20 mil dólares. Yo ya lo sé eso, me lo cuentan los representantes. Yo sé que están en el negocio de la compra-venta de jugadores. ¿Por qué esa cosa de mentirle a la gente? Se están comiendo todos los cuentos y así funden a los clubes. ¿Por qué le mienten en la cara al hincha? Un poco de racionalidad", había disparado "Duka".