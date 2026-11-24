En un partido correspondiente al Brasileirao, Gabriel Mercado tuvo un picante cruce con un exjugador de Independiente en cancha. El defensor del Inter de Porto Alegre con pasado en River Plate se vio las caras con Diego Tarzia, exhombre del "Rojo" que se desempeña en el Vitória, por la fecha 36 del mencionado certamen y se dijeron de todo.

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Los dos se sacaron chispas y hubo polémicos gestos de uno hacia el otro que no tardaron en hacerse virales en las redes sociales. Ocurre que Inter está por descender en Brasil, por lo que Tarzia le hizo el gesto de la banda de River para mofarse de él queriendo decir que el "Millonario" también se fue a la B. El ex Racing le contestó con una polémica seña de un violín.

Los polémicos gestos entre Mercado y Tarzia en Inter de Porto Alegre vs. Vitória

En el cierre del primer tiempo, mientras el Vitória ganaba 2 a 1, se cruzaron con todo en pleno verde césped. Luego de que el árbitro intervenga para separarlos, el exfutbolista del "Rey de Copas" le hizo el gesto de la banda de River y Mercado respondió. El lateral campeón de América en 2015 con el "Millonario", al parecer, hizo referencia al escándalo del extremo en el conjunto de Avellaneda que derivó en su salida de la institución en 2026 a modo de préstamo por un año con obligación de compra.

El gesto de Gabriel Mercado a Diego Tarzia en Inter de Porto Alegre vs. Vitória

Por otro lado, el hecho de cargar al defensor tiene que ver con la floja situación del Inter de Porto Alegre en el campeonato a dos fechas del final y su relación con el elenco de Núñez por el descenso. Con 38 unidades están en zona de descenso debajo del Corinthians (40) que también está entre los cuatro que bajarían, el Mirassol (41), Gremio (41) y Botafogo (43). Los próximos compromisos serán ante Bragantino y Cruzeiro, para evitar descender a la segunda categoría del fútbol brasileño mientras que el Vitória (44) apuntará a clasificar a la Sudamericana de lo cuál no está lejos.

Situación complicada para Inter de Porto Alegre de Mercado: por qué se puede ir al descenso en la próxima fecha

El próximo domingo 29 de noviembre se llevarán a cabo algunos de los encuentros correspondientes a la fecha 37 del Brasileirao. El Inter (38) recibirá a Bragantino mientras que Mirassol (41) hará lo propio con Atlético Paranaense, mientras que Gremio (41) visitará al Corinthians (40). Con una derrota del equipo en el que juega Gabriel Mercado y que tanto Mirassol como Gremio sumen sólo un punto lo condenarán al descenso directo a la segunda categoría.

En cuanto a los descensos confirmados, tanto Remo (32) como Chapecoense (21) ya saben que jugarán la próxima temporada en otra división debido a la floja campaña que realizaron. Flamengo ya se consagró campeón -le sacó seis de diferencia al Palmeiras y el primer criterio es los resultados entre sí-, y sólo queda saber cómo se definirá la clasificación a las copas internacionales del 2027 además de los últimos dos equipos que bajarán.