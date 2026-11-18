El pedido del Dibu Martínez a la AFA sobre las entradas para ver a la Selección Argentina: "Llenar todos los estadios".

La Selección Argentina dejó atrás la derrota ante Uruguay con una contundente goleada por 7 a 0 frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Sin embargo, más allá del resultado y la recuperación futbolística, uno de los temas que volvió a llamar la atención fue la escasa concurrencia de público en las tribunas, una situación que ya se había repetido días antes en La Bombonera.

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Tras el encuentro, Emiliano Martínez se refirió a la poca presencia de hinchas y pidió una reducción en el precio de las entradas para que más personas puedan acompañar al seleccionado. "Tenemos la responsabilidad nosotros, el cuerpo técnico y los dirigentes de hacer eso posible. Darle amor a la gente, bajar un poco el precio de las entradas y llenar todos los estadios", expresó el arquero de la 'Albiceleste'.

"Nos gustaría jugar con estadios un poco más llenos, capaz hay que hacer cosas solidarias... Llenarlos, llenos de chicos. Hay que volver a enamorar a esta Selección", expresó el Dibu en zona mixta.

Luego, hizo referencia a la ausencia de Lionel Messi, una de las principales figuras que la gente espera ver cada vez que juega el combinado nacional: "Sabemos que no está Leo, que la gente obviamente quería verlo más a él, pero al final es la Selección Argentina y necesitamos ese cariño, necesitamos volver a jugar con estadio lleno".

Dibu Martínez: "Hay que volver a enamorar a esta Selección".

La poca concurrencia de público en los partidos ante Uruguay y Costa Rica

La escasa presencia de espectadores fue una de las particularidades de los dos amistosos que disputó la Selección Argentina durante la fecha FIFA de noviembre. Primero ocurrió en La Bombonera, durante la derrota por 2 a 1 frente a Uruguay, y luego volvió a repetirse en el Mario Alberto Kempes, pese a que el equipo consiguió una contundente victoriaante Costa Rica.

La situación generó comentarios entre los protagonistas y puso sobre la mesa el debate acerca del costo de las entradas y el acompañamiento del público. En ese contexto, 'Dibu' Martínez pidió revisar los precios y planteó la necesidad de impulsar iniciativas solidarias para que más chicos puedan asistir a los encuentros del seleccionado.

Tres récords del Dibu Martínez en la Selección