La Selección Argentina cerró el año 2026 con la goleada por 7 a 0 ante Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y Lionel Scaloni le dio lugar a varios futbolistas. Sin embargo, hubo cinco de los convocados para esta fecha FIFA que no llegaron a sumar minutos ni en la derrota contra Uruguay en La Bombonera, como tampoco en el encuentro ante los "Ticos". Quiénes son y por qué motivos el DT no les dio rodaje en el verde césped.

{{{htmlAmp}}}

Quiénes son los cinco jugadores que no sumaron minutos en la fecha FIFA de noviembre en la Selección Argentina

De los futbolistas que estuvieron en el Mundial 2026 quedaron en el banco Valentín "Colo" Barco y Juan Musso. Si bien no estuvieron lesionados ni tuvieron problemas físicos, tanto el hombre del Chelsea como el arquero del Atlético de Madrid no entraron. El DT optó por otras variantes en el mediocampo y la defensa, además de elegir a Gerónimo Rulli para el cruce ante la "Celeste" y que Emiliano "Dibu" Martínez regrese a defender los tres palos en el último encuentro del año.

Misma situación para Santiago Beltrán, ya que el joven guardameta de River Plate no sumó minutos. Lo negativo es que no pudo estar junto a sus compañeros del "Millonario" en la previa del duelo ante Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura pero sí integró el plantel de la "Albiceleste". A ellos se suman Santiago Castro (Roma) y Ezequiel "Equi" Fernández (Bayer Leverkusen), que tampoco tuvieron rodaje en el campo de juego.

Santiago Beltrán no sumó minutos en la fecha FIFA de noviembre con la Selección Argentina

Por qué fue relegado el Colo Barco en la fecha FIFA con la Selección Argentina

Si bien no tuvo inconvenientes físicos, el exjugador de Boca Juniors volvió a quedar en el banco de suplentes contra Costa Rica al igual que ante Uruguay. Su ausencia llamó la atención más allá de la convocatoria por que sí sumó minutos en la anterior fecha FIFA y hasta fue a la Copa del Mundo donde tuvo otro puñado ante Jordania en fase de grupos. Todo indica que seguirá en la nómina a partir del 2027 debido a su buen nivel, incluso no teniendo asegurada la titularidad.

Cuándo vuelve a jugar la Selección

Con este compromiso ante Costa Rica donde el elenco nacional goleó por 7 a 0 con los tantos de Nico Paz (2), Julián Álvarez (2), Franco Mastantuono (2) y Alexis Mac Allister, el equipo cerró su participación en la fecha FIFA y la próxima vez que salga a la cancha será recién en marzo del 2027. En dicho año en que también comenzarán las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 en la que tanto el combinado "Albiceleste" como la "Celeste" y Paraguay ya están clasificados.

Con rivales y fechas todavía por confirmar, la "Albiceleste" volverá a tener acción con Lionel Scaloni al frente pero ya sin Walter Samuel en el cuerpo técnico. A su vez, el próximo objetivo importante será en la Copa América 2028, la cual no tiene sede confirmada de manera oficial pero se estima que puede ser en Estados Unidos. Mientras tanto, el DT aprovechará para darle rodaje a varios jugadores juveniles.