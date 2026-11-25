Este miércoles 25 de noviembre del 2026 se cumplen exactamente seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, por lo que el mundo del fútbol recordó al ídolo a través de las redes sociales. La Selección Argentina, el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia, Boca Juniors, Gimnasia de La Plata, Napoli de Italia y Sevilla de España fueron los primeros en realizar publicaciones al respecto.

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Seguramente, con el transcurrir de las horas llegarán más mensajes para tener siempre presente al emblema popular nacional, que marcó un antes y un después tanto dentro como fuera de la cancha. El segundo juicio oral por el fallecimiento del "Diez" todavía continúa. De hecho, ya finalizó su etapa de audiencias y alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, que dará a conocer su veredicto el martes 22 de diciembre de 2026 desde las 12.

El recuerdo del mundo a Maradona, a seis años de su muerte

La Selección Argentina

Claudio "Chiqui" Tapia

Boca

Napoli

Así recordó Napoli de Italia a Diego Maradona.

Gimnasia de La Plata

Sevilla

Así está el juicio por la muerte de Maradona hoy

Estado actual del proceso:

Deliberación: Tras finalizar las audiencias y los alegatos, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón analizan las pruebas para definir la sentencia sobre los acusados restantes.

Absolución del médico clínico: Al cierre del debate, el tribunal absolvió al médico clínico Pedro Di Spagna, luego de que las partes coincidieran en que no tuvo responsabilidad penal en el fallecimiento ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

Imputados y acusaciones:

Seis profesionales de la salud aguardan la definición del tribunal en este juicio:

Homicidio simple con dolo eventual (escala penal de 8 a 25 años de prisión): el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.