La palabra de Lionel Scaloni es muy escuchada en el fútbol argentino porque permite entender y visualizar qué jugadores se encuentran en la órbita de la Selección Argentina. En este caso, se trata de uno que se desempeña dentro del plantel de River Plate y que pareciera estar dentro de sus consideraciones para los próximos partidos que se disputarán en las fechas FIFA de la temporada 2027, así como también para los encuentros oficiales que el conjunto argentino tenga por delante.

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"Thiago Almada va a andar bien en River. Es un equipo que juega bien y que tiene jugadores de buen pie. En un equipo grande es difícil pedir tiempo, pero él se va a acoplar. Es un chico muy trabajador", expresó en conferencia de prensa. Hay que recordar que fue citado a la doble fecha FIFA vigente y que seguramente sumó minutos frente a Uruguay.

Se trata de un volante por el cual el Millonario hizo un esfuerzo enorme porque pagó 20 millones de euros al Atlético de Madrid para quedarse con la totalidad de su ficha. Esto provocó que se rompiera el mercado de pases de gran manera en el fútbol argentino, pero que también naciera una serie de exigencias para un delantero que tiene la responsabilidad de ser uno de los armadores de juego en la zona ofensiva.

Mientras que en la Selección Argentina es ubicado como extremo en el sector ofensivo, la responsabilidad de generación de juego recae en otro tipo de jugadores, como Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Nicolás Paz, entre otros. Son dos maneras muy marcadas de ubicar a un jugador dentro del campo de juego, pero puede rendir de manera adecuada en caso de que sus compañeros entiendan su forma de desempeñarse y los movimientos que pueda llegar a realizar.

¿Quién será el encargado de llevar la número 10 en Argentina?

"No se la vamos a dar a nadie. Cuando sea obligatorio lo haremos, pero no es un tema que me parezca muy importante", expresó el entrenador de la Selección Argentina en conferencia de prensa cuando le preguntaron por la ausencia del número 10 en la nómina de concentrados de la vigente fecha FIFA.

Hay que recordar que no es obligatorio utilizar todos los números en partidos que no son oficiales. Por ende, la Argentina se quitó la responsabilidad de encontrar al reemplazante de Lionel Messi, al menos en lo que respecta al portador de la camiseta. No obstante, hay varios rumores de que jugadores como Nicolás Paz, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Thiago Almada pueden llegar a ser los encargados de quedarse con dicho número en la espalda.