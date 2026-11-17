Scaloni, con la cabeza puesta en el 2027: las cinco apuestas en el once titular de Argentina para enfrentar a Costa Rica.

Este martes a partir de las 20 horas, la Selección Argentina recibirá a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en el último amistoso del 2026. El entrenador Lionel Scaloni buscará cambiar la imagen que el equipo dejó el pasado viernes en la derrota por 2 a 1 ante Uruguay en La Bombonera y realizará modificaciones en el once titular que enfrentará al combinado centroamericano.

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Con este objetivo en mente, se espera que haya cinco modificaciones en la formación que saltó de arranque al terreno de juego contra al 'Celeste'. Varias de ellas serán para darle rodaje a futbolistas más jóvenes, a causa de algunas ausencias clave que golpearon a la 'Albiceleste' durante esta fecha FIFA (como las de Cristian Romero, Lautaro Martínez o Leandro Paredes) y en medio del proceso de renovación que atraviesa el plantel desde el final del Mundial 2026 y el retiro de Lionel Messi.

Las cinco apuestas de Scaloni para recibir a Costa Rica en Córdoba

Máximo Perrone

El volante de 23 años, uno de los proyectos más interesantes con los que cuenta la 'Albiceleste' de cara al futuro, es la gran sorpresa de la formación: según informó el periodista Leandro Alves, el DT lo pondrá de arranque en el mediocampo en lugar de Exequiel Palacios. De gran presente en el Como de Italia con su compañero Nico Paz, Perrone integrará el mediocampo al lado de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, una oportunidad interesante para mostrarse y posicionarse como alternativa de cara al 2027.

Perrone será titular este martes por la noche en el último amistoso del año de la Selección Argentina.

Facundo Medina

El defensor del Bayer Leverkusen volverá a ser titular al igual que contra Uruguay, pero en esta ocasión ocupará un rol distinto. Ante la ausencia de Cristian Romero por lesión, Medina jugará de segundo marcador central al lado de Lisandro Martínez, puesto en el que jugó Leonardo Balerdi.

Gianluca Prestianni

En pleno proceso de renovación de la selección, el nombre de Prestianni apareció como aire fresco para el frente de ataque gracias a su explosión y su velocidad en los duelos uno contra uno. El jugador del Benfica, quien entró en la última media hora de partido contra Uruguay y brindó la asistencia para el gol de Julián Álvarez tras una gran acción individual, estará presente en el once titular ante Costa Rica y tendrá más minutos para demostrar todo su repertorio.

Román Vega

Con Medina corrido a la zaga central y Nicolás Tagliafico aún sin estar al 100% físicamente, Scaloni nuevamente apostará por Vega para ocupar el lateral izquierdo. El futbolista surgido en Argentinos Juniors ingresó sobre el final del duelo contra la 'Celeste' y ya había tenido sus primeros minutos con la camiseta del combinado nacional en la última fecha FIFA, cuando jugó los 90 minutos del cruce ante Bolivia.

Matías Soulé

Por último, el joven delantero de la Roma es otro de los futbolistas que Scaloni analizará en detalle este martes. Después de darle rodaje en La Bombonera el viernes durante todo el complemento, el marplatense de 23 años podría nuevamente sumar minutos desde el banco para renovar el frente de ataque argentino y establecerse como una opción en el puesto.

Mariano Troilo y Aaron Anselmino, los dos posibles debutantes en la Selección Argentina

Mariano Troilo y Aaron Anselmino son las dos grandes novedades de la convocatoria de Lionel Scaloni que todavía no debutaron en la Selección Argentina. El defensor del Parma, surgido de Belgrano, y el zaguero del Chelsea, con pasado en Boca Juniors, podrían tener sus primeros minutos este martes frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes. En conferencia de prensa, el entrenador Lionel Scaloni adelantó que realizará varias modificaciones respecto del equipo que perdió ante Uruguay; si bien difícilmente sean titulares, ambos tienen chances de sumar rodaje en el último amistoso del año entrando desde el banco de suplentes.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Costa Rica

Emiliano "Dibu" Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister o Valentín Barco; Nicolás Paz, José Manuel López o Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Selección Argentina vs. Costa Rica: hora, TV en vivo y streaming

El conjunto nacional recibirá a Costa Rica el martes 17 de noviembre desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TyC Sports y Telefe, en tanto que el streaming online irá por TyC Sports Play, MiTelefe, Telecentro Play, DGO y Flow.