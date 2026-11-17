La Selección Argentina llegó a Córdoba el mismo día del amistoso frente a Costa Rica, que significará la despedida hasta marzo del 2027. Si bien el plantel profesional dirigido por Lionel Scaloni tenía previsto viajar el lunes 16 de noviembre por la tarde, las cuestiones climatológicas lo obligaron a hacerlo el martes 17, cuando despegó desde Buenos Aires a las 10.30.

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La "Albiceleste" ya se instaló en "La Docta" para afrontar el compromiso final del año, con "cuatro o cinco cambios" en el equipo, según confirmó el propio director técnico en la conferencia de prensa previa en el predio de la AFA en Ezeiza. Por lo pronto, Emiliano "Dibu" Martínez ya dejó atrás la fractura en el maxilar sufrida en Chelsea de Inglaterra y volverá al arco.

La Selección Argentina llegó a Córdoba y terminará el 2026 contra Costa Rica (foto: AFA).

Todo indica que en la defensa aparecerá Agustín Giay por Gonzalo Montiel, en tanto que tal vez salga Leonardo Balerdi como central para que ingrese Mariano Troilo o lo haga Román Vega como lateral izquierdo y pase así Facundo Medina a la zaga. Ya en la mitad de la cancha, puede llegar a ingresar Máximo Perrone por Exequiel Palacios. Por último, en la ofensiva sería el turno de Gianluca Prestianni por Thiago Almada sobre el sector izquierdo. Sin embargo, no se descartan más modificaciones todavía.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Costa Rica

Emiliano "Dibu" Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi o Mariano Troilo, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister o Valentín Barco; Nicolás Paz, José Manuel López o Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Selección Argentina vs. Costa Rica: hora, TV en vivo y streaming

El conjunto nacional recibirá a Costa Rica el martes 17 de noviembre desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TyC Sports y Telefe, en tanto que el streaming online irá por TyC Sports Play, MiTelefe, Telecentro Play, DGO y Flow.

La Selección Argentina no tendrá partidos hasta marzo de 2027

Luego del duelo con el conjunto tico, el subcampeón del mundo entrará en un receso de cuatro meses rumbo a la próxima doble fecha FIFA, que también será con amistosos. Los rivales y las fechas exactas todavía no están confirmados, aunque la máxima ilusión es poder enfrentar a Brasil como local. Mientras tanto, Scaloni volvería unos días a su Pujato natal en Santa Fe y luego viajará hacia Mallorca (España), donde vive junto a su esposa española Elisa Montero y a sus hijos.