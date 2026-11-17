La Selección argentina Sub-17 ya tiene todo listo para afrontar un nuevo desafío internacional. El equipo dirigido por Diego Placente disputará el Mundial de la categoría en Qatar, donde buscará conseguir por primera vez el título y hacer historia para el fútbol juvenil argentino.

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El certamen comenzará el jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de diciembre. La competencia contará con 48 selecciones participantes, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Argentina integrará el Grupo C, junto con Australia, Mozambique y Dinamarca.

El fixture de Argentina en el Mundial Sub-17 2026

Estos son los partidos que disputará el equipo de Diego Placente durante la fase de grupos:

Jueves 19 de noviembre: Argentina vs. Australia, a las 13.

Argentina vs. Australia, a las 13. Domingo 22 de noviembre: Argentina vs. Mozambique, a las 12.30.

Argentina vs. Mozambique, a las 12.30. Miércoles 25 de noviembre: Dinamarca vs. Argentina, a las 12.30.

Todos los horarios corresponden a la Argentina. Los encuentros se disputarán en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, en Doha, Qatar. El seleccionado nacional buscará conseguir uno de los dos primeros puestos de su zona para avanzar a los 16avos de final. También podrá clasificarse si termina tercero, siempre que se ubique entre los ocho mejores de esa posición.

Cuándo comienza y cuándo termina el Mundial Sub-17

La Selección en Qatar.

La Copa del Mundo se desarrollará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026. Luego de la fase de grupos, comenzará la etapa de eliminación directa, que tendrá como primera instancia los 16avos de final. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros conseguirán el pasaje a la siguiente ronda. A partir de allí, los equipos deberán ganar sus respectivos cruces para continuar en carrera por el trofeo.

Dónde ver los partidos de Argentina en vivo

Se podrá seguir la participación del seleccionado juvenil a través de las señales de DSports y la TV Pública. También habrá alternativas para ver los encuentros mediante las plataformas digitales de los respectivos servicios de televisión.

El objetivo de la Selección Argentina

Argentina llega a Qatar con la ilusión de conquistar una copa que todavía no pudo ganar en esta categoría. Sus mejores actuaciones en la historia del Mundial Sub-17 fueron los terceros puestos obtenidos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Con Diego Placente al frente del equipo, la Albiceleste intentará superar esos antecedentes y convertirse en protagonista de una competencia que reúne a las principales promesas del fútbol mundial.