Dónde ver online la Selección Argentina Sub-17 en el Mundial 2026: la TV online

La Selección Argentina Sub-17 se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional: el Mundial de Qatar 2026. El equipo dirigido por Diego Placente buscará realizar una buena campaña y pelear por el título, una de las cuentas pendientes del fútbol argentino en las categorías juveniles. Cuenta con un plantel con varias grandes promesas y tiene con que ilusionarse.

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Por dónde ver a la Selección Argentina online

Los encuentros se podrán ver en vivo por DSports y la TV Pública . Por streaming, las opciones son DGO , Flow y Telecentro Play , según el servicio contratado.

y la . Por streaming, las opciones son , y , según el servicio contratado. También se puede ver por DAZN a través de FIFA+.

El fixture de la Selección Argentina en la primera ronda del Mundial Sub-17

El plantel argentino sueña con la gloria.

El conjunto nacional tiene tres compromisos en la fase de grupos, todos correspondientes al Grupo C. El debut es ante Australia, mientras que posteriormente siguen Mozambique y Dinamarca. Los tres encuentros se disputan en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, en Qatar.

El calendario completo, con horarios de Argentina, es el siguiente:

Jueves 19 de noviembre: Argentina vs. Australia, a las 13.

Domingo 22 de noviembre: Argentina vs. Mozambique, a las 12.30.

Miércoles 25 de noviembre: Dinamarca vs. Argentina, a las 12.30.

La Copa del Mundo se desarrollará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. Participarán 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, primera instancia de eliminación directa.

La lista completa de convocados de la Selección Argentina Sub-17

Diego Placente confirmó una nómina de 21 futbolistas para representar al país en el certamen. Todos los convocados se desempeñan en clubes del fútbol argentino.

La lista completa está integrada por:

Arqueros

Valentín Reigia (Argentinos Juniors).

Thiago Parga (Huracán).

Kevin Báez (Aldosivi).

Defensores

Alex Cardozo (Lanús).

Álvaro Güich (Rosario Central).

Bautista Giménez (River Plate).

Benjamín Vallejo (Vélez).

Julio Coria (Boca Juniors).

Mateo Mendizábal (Banfield).

Simón Escobar (Vélez).

Thiago Pérez (Huracán).

Volantes

Matheo Machuca (Independiente).

Alan Alcaraz (Argentinos Juniors).

Giovanni Baroni (Talleres).

Galo Escobar (River Plate).

Marcos Ortiz (Belgrano).

Mateo Sánchez (Boca Juniors).

Delanteros

Facundo Salinas (Vélez).

Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors).

Tobías Goytía (River Plate).

Juan Policella (Vélez).

El objetivo de la Argentina será mejorar su actuación en la edición anterior, disputada en 2025, cuando quedó eliminada en los dieciseisavos de final frente a México. El seleccionado juvenil buscará avanzar lo más lejos posible y luchar por primera vez por el campeonato mundial de la categoría.