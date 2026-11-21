La final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro es uno de los partidos más importantes que Boca tiene en la temporada. Es por ello que varios hinchas realizaron un enorme esfuerzo para poder viajar a Colombia y estar presentes en Barranquilla con el fin de alentar a los jugadores. Sin embargo, hay un caso bastante particular de una persona que se robó una jubilación para poder costear el viaje.

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De acuerdo con el paquete contratado, la experiencia de ver al Xeneize en la final de la copa internacional se encontraba por encima de los 1.000 dólares. Es por ello que muchos hinchas buscaron la manera de poder afrontar el viaje. Algunos sacaron los pasajes con gran antelación, sin saber si el equipo iba o no a disputar la instancia decisiva, mientras que otros emprendieron una odisea en auto y moto para alcanzar la ciudad de Barranquilla.

Aunque hay un caso que sobresale por encima de los demás y es el de un hincha que vive en la provincia de Corrientes. "Yo administro la jubilación de mi abuela y hubo dos meses que le dije que, por algún motivo del Estado, no pudo cobrar y me vine a ver a Boca. Son dos mil dólares", manifestó en charla con un medio colombiano en la previa del banderazo que se llevó a cabo y que reunió a más de 30.000 personas en el exterior.

"No se va a enterar, mi abuela se comió el cuento", agregó. Lejos de caer simpáticas, las redes sociales fueron muy duras con las palabras del joven que decidió sustraerle el dinero que le correspondía a su abuela para poder afrontar el viaje hacia Colombia y estar presente en la final de Boca. Si bien sus palabras exponen que no habrá conocimiento de lo que sucedió, el video rápidamente se hizo viral en las redes sociales y puede que en su hogar tenga algunas repercusiones.

Cómo se define la final de Boca y Atlético Mineiro si empatan

La pelota comenzará a rodar a las 19:30 horas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, y pondrá cara a cara a Boca y Atlético Mineiro para definir al campeón de la Copa Sudamericana. Aunque hay algunas consideraciones que se deben tener en cuenta en caso de que los dos equipos lleguen a empatar en los 90 minutos reglamentarios.

Por orden de la CONMEBOL, la final se puede llegar a estirar más de lo esperado en caso de que persista la igualdad en el marcador, porque se habilitó la posibilidad de disputar dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Mientras que la instancia de penales solo queda reservada para un momento en el que los dos equipos no hayan podido superarse. Los 12 pasos podrían ser los encargados de entregar a un nuevo campeón internacional.