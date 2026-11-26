Gastón Gaudio y su familia recibieron amenazas de muerte en Independiente, en la previa a las elecciones que serán el domingo 13 de diciembre del 2026 en el "Rojo". "Gaudio, vamos a matar a vos y a tus hijos", se leyó en una bandera colgada en una de las calles de Avellaneda, de acuerdo al video que publicó el periodista deportivo partidario Martín Roldán.

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Rápidamente, a través de su perfil de X (ex Twitter) de @gastongaudio, el extenista bonaerense de 47 años disparó de manera contundente: "Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez". En el mismo posteo, aseveró que aquellos que escribieron eso "cruzaron un límite" y completó: "Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos".

Gastón Gaudio estalló tras las amenazas en Independiente.

La solidaridad de Luciano Nakis y Enrique Sacco con Gaudio en Independiente

Los dos principales rivales del "Gato" en los comicios que se avecinan en el "Rey de Copas" publicaron mensajes al respecto y apoyaron a su adversario. Tanto Nakis como "Quique" se mostraron a favor del excapitán de Argentina en la Copa Davis en sus respectivos perfiles de X.

Por un lado, Nakis redactó: "Con la vida y la familia no se jode. Como padre me revuelve el estómago ver algo así. Ni yo ni nadie de mi espacio va a permitir ninguna expresión de violencia. Mi solidaridad con Gastón y su familia".

Por su parte, Sacco sentenció: "Independiente es un club de familias y de valores. La violencia no tiene lugar entre nosotros. Hay límites que jamás se pueden cruzar y principios que están por encima de cualquier elección. Podemos tener distintas ideas sobre el futuro de Independiente, pero nos une el amor por el mismo club. Somos candidatos a presidente, acá no hay enemigos. Mi solidaridad y un abrazo enorme a Gastón Gaudio y su familia".