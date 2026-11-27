Carlos Tevez se despedirá oficialmente del fútbol con el evento "Adiós Tevez" el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera, con apertura de puertas prevista alrededor de las 16:00. La velada reunirá a estrellas locales e internacionales en una noche cargada de emoción para la afición xeneize. Entre las figuras confirmadas sobresalen Lionel Messi, Sergio Agüero, Martín Palermo, Gianluigi Buffon, Leandro Paredes, Rolando Schiavi y Rio Ferdinand, además de invitados especiales del deporte como Franco Colapinto y Juan Martín del Potro.

Entradas, precios y qué habrá en la cancha con el Apache

La organización planifica una jornada que combina un partido exhibición entre glorias de Boca y un combinado de excompañeros del Apache junto con espectáculos musicales en vivo y sorpresas de producción.

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Las localidades se venden a través de la plataforma oficial Fantix Tickets, con un límite de cuatro entradas por usuario y pagos mediante MODO o Mercado Pago. Los valores base anunciados para la venta general arrancan desde $150.000 en generales y $175.000 en platea alta, pasan por $345.000 en platea media y torres, y alcanzan $440.000 en platea baja, todos sujetos a un 15% de cargo por servicio.

Carlos Tévez como capitán en Boca Juniors. (Crédito de foto: TyC Sports)

Huella xeneize y su paso por la selección argentina

Surgido del potrero y convertido en símbolo de entrega y rebeldía, Carlos Tevez marcó varias eras en Boca Juniors entre sus distintos ciclos. En el club disputó 279 partidos oficiales, anotó 94 goles y levantó 11 títulos: en el plano internacional conquistó la Copa Libertadores 2003, la Copa Intercontinental 2003 y la Copa Sudamericana 2004; en el ámbito local sumó los campeonatos de 2003, 2015, 2017, 2018 y 2020, la Copa Argentina 2015, la Supercopa Argentina 2018 y la Copa de la Liga 2020.

Su recorrido futbolístico incluyó además una extensa carrera en el exterior y su condición de seleccionado nacional, defendiendo la camiseta argentina en juveniles, como el Sudamericano Sub-20 de 2003, en el ciclo olímpico y en la selección mayor en Copas del Mundo y Copas América.