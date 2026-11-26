Carlos Tevez confirmó que Lionel Messi será parte de su partido despedida en La Bombonera el próximo 20 de diciembre. Tanto en su cuenta oficial como en la del encuentro, el "Apache" compartió un comunicado en el que no sólo destacó la carrera del astro rosarino, sino también dejó en claro que no se lo perderá. Con esto, el campeón de todo con la Selección Argentina se suma a la lista de varias estrellas que seguirá sumando nombres con el paso de las semanas, entre los que están nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo.

Tevez confirmó a Messi para su partido despedida en La Bombonera: el comunicado

Es el capitán que llevó a la Selección Argentina a conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.















Su trayectoria es única: ocho Balones de Oro, una carrera histórica en el Barcelona, su paso por el PSG y su presente en el Inter Miami. Pero, por sobre todas las cosas, representa a una generación que esperó muchísimo para verlo campeón del mundo. Junto a Carlos Tevez compartieron la camiseta de la Selección Argentina y fueron compañeros en distintos momentos, entre ellos el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011.















Hoy, volverán a encontrarse en una noche histórica. Será un verdadero honor recibir al mejor jugador del mundo en el último baile del Apache.















¡LEO MESSI, LA BOMBONERA TE ESPERA!















El pueblo argentino quiere ser parte de esta noche. Y vos no podés faltar.

El posteo de Carlos Tevez sobre Lionel Messi en su despedida

Qué estrellas están confirmadas para la despedida de Tevez en La Bombonera

Sergio "Kun" Agüero (ex compañero en el Manchester City y la Selección Argentina).

(ex compañero en el Manchester City y la Selección Argentina). Martín Palermo (ex compañero en Boca).

(ex compañero en Boca). Gianluigi Buffon (ex compañero en la Juventus).

(ex compañero en la Juventus). Leandro Paredes (figura actual de Boca, no llegaron a compartir plantel).

(figura actual de Boca, no llegaron a compartir plantel). Rio Ferdinand (ex compañero en el Manchester United).

(ex compañero en el Manchester United). Lionel Messi (ex compañero en la Selección Argentina).

Cuándo es la despedida de Tevez

La despedida de Tevez se realizará el domingo 20 de diciembre de 2026 en La Bombonera con horario todavía por definir. El propio exfutbolista confirmó la fecha a través de sus redes sociales con un anuncio que llevó el lema "Adiós Apache: de alcanzapelotas a leyenda". La posibilidad de organizar el homenaje en el estadio xeneize se concretó después de una conversación entre Tevez y Riquelme, presidente de Boca, quien puso a disposición la cancha para que su excompañero pudiera despedirse ante los hinchas y estará presente en dicho partido.

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Si bien el Apache anunció su retiro del fútbol profesional en 2022, todavía tenía pendiente un último encuentro de reconocimiento en el campo de juego. La Bombonera será el escenario elegido para cerrar esa etapa de su carrera y las entradas ya están a la venta.

Las estadísticas de Tevez en Boca