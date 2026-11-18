Nico Paz fue una de las grandes figuras de la goleada por 7 a 0 de la Selección Argentina ante Costa Rica en Córdoba y su tío habló horas después. Fabián Paz dialogó con Radio La Red y en una entrevista reveló cuáles fueron las palabras de la mamá de Lionel Messi al crack nacido en España que lo shockearon. La noche del retiro del astro rosarino, Celia le habló directamente al joven y le dijo una frase que le quedó marcada.

La madre de Lionel Messi le dijo a Nico Paz: "Vos sos el sucesor de mi hijo"

"En el partido de la despedida de Messi. él salió del vestuario y estaba la mamá de Messi llorando. La va a saludar porque la conocía, ella le agarra la mano y le dice 'vos sos el sucesor de mi hijo'. Yo estaba en el auto esperándolo y cuando él sale estaba shockeado, no lo podía creer. Es como un niño en el fondo. Además la emoción que le dio a él", contó el tío del atacante del Como de Italia en la charla con Toti 910, ciclo conducido por Juan Carlos "Toti" Pasman en dicha señal.

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A su vez, Fabián Paz reveló que "Nico es una persona muy tranquila, muy sencilla. No tiene en la cabeza ser el sucesor de Messi, para él ya lo máximo fue conocerlo y jugar con él, fue como tocar el cielo con las manos. No se la cree y al no vivir acá no tiene la presión como otros jugadores. Ustedes saben como es esto, el fútbol se vive con otra pasión, otra locura". Más allá de esto, la joya nacida en España ya demostró su gran nivel con la "Albiceleste" y puede ir por mucho más a partir de ahora, incluso sin Leo en el plantel.

Quién va a heredar la 10 de la Selección Argentina después de Messi

"No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria y cuando lo sea decidiremos a quién se la damos. Es verdad que el día que lo decidamos esperamos que sea para siempre y no darle la 10 a distintos jugadores, que sea al jugador que se la pueda quedar, es un poco la idea", aseveró el entrenador ante los medios en la previa de la fecha FIFA. De esta manera, todavía no está definido quién será el heredero pero Paz se perfila como uno de ellos.

El tío de Nico Paz ventiló qué le dijo la madre de Messi tras el retiro de Leo

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