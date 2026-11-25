De la vida de Lionel Messi se conocen muchos costados, pero este miércoles reveló un dato que era desconocido hasta el momento sobre su rendimiento en el colegio. Una foto de su boletín de séptimo grado de la Escuela N.º 66 General Las Heras de Rosariose se volvió viral en las redes y muestra las notas del capitán de la Selección argentina cuando tenía entre 12 y 13 años, cuando alternaba las clases con las inferiores de Newell's Old Boys.

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Como era de esperar, la nota más alta llegó en Educación Física: Messi se sacó un 10, la calificación máxima. Detrás aparecen las materias más creativas. En Plástica y en Música obtuvo un 8.

En el resto de las asignaturas, el rosarino aprobó con lo justo: en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera y Tecnología tuvo un 6. El documento muestra a un alumno que cumplía en el aula, pero que se destacaba de verdad cuando había una pelota cerca. Una síntesis perfecta del chico que años más tarde se convertiría en una de las máximas leyendas del fútbol mundial.

La imagen fue difundida por la cuenta de X @Scalonados y rápidamente se replicó en distintas plataformas. El registro corresponde a la etapa en la que Messi cursaba la primaria en la Escuela N.º 66 General Las Heras, en Rosario, Santa Fe. En esos años, dividía su rutina entre los deberes escolares y los entrenamientos en las divisiones juveniles de Newell's.

La reacción de las redes

La difusión del boletín despertó una ola de comentarios. Uno de los que reaccionó fue el relator y periodista deportivo Pablo Giralt, que respondió al posteo con emojis de carcajadas y un corazón.

Muchos usuarios aprovecharon para bromear sobre el rendimiento académico del astro. Otros compararon sus notas con las que ellos mismos tenían en la infancia. "Todo un artista" y "Tenemos cosas de Leo" fueron algunos de los mensajes que más se repitieron entre los comentarios.

Cómo era Messi en el colegio según sus maestras

Más allá de los números, las docentes que lo tuvieron en la primaria contaron en varias ocasiones cómo era Leo como alumno. Una de ellas fue Andrea Sosa, maestra de Matemática en quinto y sexto grado. En diálogo con el portal brasileño Globo, recordó el carácter introvertido del rosarino y el cambio que mostraba cuando sonaba el timbre del recreo.

"Era un chico muy tranquilo, que participaba poco en clase porque era muy tímido. Sin embargo, cuando salía al patio a jugar a fútbol se transformaba completamente, ahí era el Leo que ha conocido el mundo", relató.

El testimonio coincide con lo que refleja el boletín: un alumno discreto en las materias tradicionales y brillante en todo lo que tuviera que ver con el deporte y la creatividad. Décadas después, aquel chico tímido de la Escuela Las Heras es campeón del mundo y capitán de la Selección argentina. Y su viejo boletín, una curiosidad más que confirma que su talento siempre estuvo en los pies.