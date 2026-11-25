Dirigió en el fútbol argentino, pasó por San Lorenzo y debió ser operado de urgencia en Perú: qué le pasó a Pablo Guede.

Un entrenador argentino que dirigió a San Lorenzo debió ser sometido a una operación de urgencia en Perú, luego de presentar un cuadro de salud que requirió atención médica inmediata. Pablo Guede, actual entrenador de Alianza Lima, fue intervenido por una apendicitis aguda y permanece internado en una clínica de Lima, donde se recupera favorablemente.

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El episodio ocurrió el sábado pasado, una vez finalizado el encuentro en el que su equipo se impuso con autoridad por 5 a 0 ante Cajamarca por la Liga 1. Tras el partido, el director técnico, quien también tuvo un paso por Argentinos Juniors en el fútbol argentino, fue trasladado a un centro médico para ser operado de inmediato. Según informó la institución, la intervención quirúrgica se desarrolló sin complicaciones y el entrenador permanece estable.

A través de un comunicado oficial, Alianza Lima brindó precisiones sobre su estado de salud y aseguró que Guede evoluciona de manera positiva, bajo el seguimiento del equipo médico de la clínica y de los profesionales del club. Además, confirmó que comenzará su proceso de recuperación y que podría regresar a los entrenamientos del plantel durante los próximos días, siempre sujeto a las indicaciones de los médicos.

Cómo sigue Alianza Lima durante la recuperación de Pablo Guede

Mientras el entrenador permanece alejado de la actividad, las prácticas del primer equipo quedaron bajo la conducción de los integrantes de su cuerpo técnico. Desde el club señalaron que la planificación de trabajo no sufrió modificaciones y que el plantel continúa con sus compromisos deportivos habituales.

El 'Blanquiazul' atraviesa una temporada importante: se consagró campeón del Torneo Apertura y terminó como el equipo con mayor cantidad de puntos en la clasificación acumulada del año. Por ese motivo, tendrá la posibilidad de disputar el título nacional frente al ganador de la semifinal entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes.

En ese contexto, la institución también destacó la unidad del grupo y el compromiso de los futbolistas con el objetivo de cerrar la temporada con una nueva consagración. Por el momento, la prioridad pasa por la recuperación de Guede, cuya evolución será determinante para establecer cuándo podrá volver a ponerse al frente del equipo.

El comunicado completo de Alianza Lima sobre la salud de Pablo Guede

El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente:

Una vez culminado el encuentro contra FC Cajamarca por la decimoséptima fecha del Torneo Clausura Liga 1 2026, nuestro entrenador Pablo Guede fue trasladado a la clínica y fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia por un cuadro de apendicitis aguda.

La operación se realizó con total éxito y el entrenador se encuentra estable, evolucionando favorablemente bajo la supervisión constante del cuerpo médico de la clínica y de nuestra institución.

De acuerdo con las indicaciones médicas, el profesor iniciará de inmediato su proceso de recuperación y se reincorporará a los entrenamientos del primer equipo en los próximos días.

Durante su ausencia, las sesiones de trabajo están a cargo de su comando técnico, manteniendo sin alteraciones la planificación establecida. El equipo está totalmente unido y comprometido con conseguir el objetivo principal que se trazó a inicios de año.