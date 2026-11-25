San Lorenzo atraviesa una etapa de crisis con el año ya terminado y pensando en el 2027 con Rubén Darío Insúa como DT. El "Ciclón" quedó afuera de los playoffs del Torneo Clausura, por lo que el plantel ya trabaja en lo que viene incluso con el conflicto de la deuda de la dirigencia para con ellos. En medio de todo esto, hay tres jóvenes jugadores de las Inferiores que se irán en condición de libre el próximo 31 de diciembre del 2026 cuando culmine el año.

Quiénes son las tres joyas de San Lorenzo que se van a finales del 2026

El "Ciclón" se expresó con un comunicado oficial en las redes en el que confirmó que Cristian Gallardo, Ramiro Pedroza y Branco Salinardi quedarán libres el 31 de diciembre. El motivo se debe a que rechazaron distintas propuestas de renovación que realizó la institución para que se queden. A su vez, agregaron: "por considerar que fueron reiteradas las conductas desleales de su representante, Patricio Lombilla, el Club decidió declararlo 'persona no grata' y analiza el procedimiento para el pedido de expulsión como socio al Tribunal de Ética y Disciplina".

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Por otro lado, en la página web oficial de San Lorenzo informaron que intimaron tanto a los futbolistas como al mánager mediante cartas documento para que tomen conocimiento formal de las condiciones ofrecidas. Al no tener respuestas, procedieron a tomar la decisión de dejarlos en libertad de acción y apuntar contra el representante. Quien estuvo cerca de irse fue Cristian Gallardo al Palmeiras de Brasil, lo cual nunca se concretó.

El comunicado de San Lorenzo

Cómo sigue el 2026 de San Lorenzo, sin partidos en lo que resta del año

Lejos de que el plantel profesional fuera licenciado de vacaciones, continúan los entrenamientos bajo las órdenes de Insúa en la Ciudad Deportiva. Mientras tanto, la dirigencia y el cuerpo técnico consensuarán los pasos a seguir con la plantilla, con contratos a punto de terminarse y seguramente las oportunidades para los juveniles a partir del 2027. Las prácticas seguirán hasta el viernes 4 de diciembre, inclusive, cuando terminarán los trabajos hasta el 2 de enero, cuando empezará la pretemporada.

El jugador que se va de San Lorenzo y los contrato que se vencen a fin de año

Rodrigo Auzmendi, quien llegó con perfil bajo a la institución de Boedo y aportó tantos cuando el equipo lo necesitaba, se iría del club. De acuerdo con la información de diversos medios de comunicación partidarios, el delantero de 25 años volverá a Querétaro de México luego de su préstamo por una temporada con un cargo de 100.000 dólares. Es que la dirigencia de San Lorenzo, encabezada por Marcelo Culotta, no pudo acordar con los "Gallos Blancos" la extensión de la cesión del atacante que fue importante en la última etapa.

Por otro lado, finalizan sus vínculos los siguientes futbolistas: Guzmán Corujo, Daniel Herrera, Facundo Altamirano, Rodrigo Auzmendi, Franco Lorenzón, Mathías De Ritis, Ramiro Pedroza, Manuel Insaurralde, Gonzalo Ábrego, Gonzalo Alassia, Mauricio Cardillo, Nahuel Barrios, Cristian Gallardo, Ezequiel Cerutti, Diego Herazo y Branco Salinardi.