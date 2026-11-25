De acuerdo al formato actual del fútbol argentino, hay 10 equipos de Primera División que no sólo quedaron afuera de los playoffs, sino que tampoco tendrán acción hasta el 2027. De 28 de la Liga Profesional (sin contar tanto a Aldosivi como a Estudiantes de Río Cuarto que descendieron y a Godoy Cruz que logró el ascenso), hubo otros 12 que no pasaron a octavos de final del Torneo Clausura a principios de noviembre, pero dos de ellos sí tienen compromisos por delante.

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Estudiantes de La Plata y Platense jugarán la final de la Copa Libertadores y la de la Copa Argentina, respectivamente, por lo que más allá de su eliminación sí se preparan para salir a la cancha. Lo mismo Belgrano de Córdoba, al que Vélez le ganó en los octavos y ahora espera por el Trofeo de Campeones contra el ganador del campeonato. Teniendo en cuenta que la próxima temporada comenzará en enero, son 10 los clubes que estarán tres meses sin jugar.

Cuáles son los 10 clubes del fútbol argentino que no jugarán oficialmente hasta el 2027

Racing.

San Lorenzo.

Unión de Santa Fe.

Banfield.

Talleres de Córdoba.

Deportivo Riestra.

Central Córdoba de Santiago del Estero.

Sarmiento de Junín.

Tigre.

Atlético Tucumán.

Estudiantes de La Plata fue eliminado en playoffs pero va por la final de la Copa Libertadores

Los equipos que quedaron afuera en octavos y no jugarán hasta 2027

Huracán.

Lanús.

Argentinos Juniors.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Defensa y Justicia.

Newell's.

Belgrano y Platense, las excepciones dentro de los equipos eliminados que volverán a jugar

El "Pirata" se despidió del Torneo Clausura con la derrota por 2 a 1 ante Vélez Sarsfield en Liniers por los octavos de final, por lo que ahora sólo piensa en el Trofeo de Campeones. El equipo del "Ruso" Ricardo Zielinski ganó el Apertura en la final contra River Plate y ahora se medirá ante el ganador del certamen que está en disputa el próximo sábado 19 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde justamente se consagró el pasado 24 de mayo ante el "Milloonario" entonces dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet.

Por su parte, Platense quedó décimo en la Zona A y afuera de los playoffs de la mano de Martín Palermo, pero está en la gran final de la Copa Argentina que tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre. Dicho duelo será en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y los del "Titán" esperan al "Xeneize" que ya ganaron la anual, la Sudamericana y van por todo. A su vez, también darán pelea en la recta final del Clausura.

Cómo está el cuadro del Torneo Clausura

En cuanto al cuadro, Instituto se verá las caras con River Plate en cuartos al igual que Independiente y Vélez Sarsfield: los dos ganadores jugarán las semifinales. Del otro lado ya están clasificados tanto Rosario Central como Barracas Central, mientras que Gimnasia y Esgrima La Plata espera por el ganador de Boca vs. Independiente Rivadavia de Mendoza. Todos ellos están en actividad y pueden ser campeones antes de fin de año.