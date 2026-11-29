El defensor es uno de los que podría llegar a marcharse en el mercado de pases de verano.

El mercado de pases se encuentra cerca de levantar sus persianas y uno de los primeros rumores que se desprenden es que Lautaro Di Lollo se encuentra cerca de disputar sus últimos partidos con la camiseta de Boca. Esto es producto de una decisión que nace desde la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. Una determinación que a los hinchas no les gustará mucho, pero que cuenta con un reemplazante.

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De acuerdo con la información brindada por el periodista Germán García Grova, el defensor es uno de los jugadores por los cuales el club estaría dispuesto a escuchar propuestas formales en el mercado de pases de verano. Aunque antes deberán ajustarse a los detalles que figuran en su cláusula de rescisión.

Hay que recordar que Lautaro Di Lollo dispone de contrato con Boca hasta el próximo 31 de diciembre de 2029 y con una cláusula de protección de 15 millones de euros. Un valor que no es elevado para los clubes de Europa, pero se debe considerar que dicho monto debe ser abonado en un solo pago y sin impuestos, que aumentan de gran manera el valor de la transferencia. Además, la salida solo se encuentra prevista en caso de que se trate de una venta, porque desde el club se niegan a darlo a préstamo.

Uno de los clubes de Europa que quiso quedarse con el defensor argentino fue el Alavés de España, que en el mercado invernal intentó negociarlo, pero su propuesta fue considerada insuficiente porque quiso llevarlo a préstamo y con una opción de compra baja. Algo que no gustó en el Xeneize y rechazaron de manera inmediata la propuesta.

Un detalle particular que puede llegar a frenar la salida del defensor o complicarla es que no dispone de pasaporte europeo. Lo que implica que ocupe cupo y que se reduzca de gran manera la cantidad de equipos que estén dispuestos a negociarlo. Una condición que puede cambiar en caso de que comience los trámites necesarios para obtener la ciudadanía de algún país de Europa. De lo contrario, habrá otros mercados que podrían llegar a negociar su arribo.

Boca ya le busca reemplazante a Di Lollo

Por otro lado, se desprende que Boca se encuentra analizando algunos jugadores del mercado argentino y que está interesado en los servicios de Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors, que atraviesa una situación económica bastante particular y se ve obligado a vender para tratar de equilibrar sus cuentas y levantar inhibiciones.

Lo particular es que también se encuentra en la mira de River para el mismo mercado de pases. Y sobre esta situación es que Cristian Malaspina, mandatario del conjunto de La Paternal, fue bastante claro respecto de a quién se venderá el jugador. "Lo vamos a vender al que ponga más plata. No importa eso. La verdad que River hizo una oferta en junio que eran tres millones de dólares a pagar en dos años y hasta ahora no hubo otro club que haya ofertado", sostuvo.