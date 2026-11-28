Son varios los beneficios que entrega ser campeón de la Copa Sudamericana, porque no se trata únicamente de un premio económico, sino que también está la chance de seguir aumentando la gloria deportiva. En el caso de Boca, se desprende que se encuentra clasificado para disputar la próxima Recopa Sudamericana, que se desarrollará en la temporada 2027. Un certamen oficial de la CONMEBOL que se encuentra ratificado como tal.

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Lo primero a señalar es que el adversario del Xeneize no se encuentra confirmado, debido a que el mismo se conocerá recién después de la final de la Copa Libertadores que Estudiantes de La Plata y Palmeiras van a disputar el próximo sábado en Montevideo, Uruguay. El ganador de este certamen no solo clasifica a la siguiente edición, sino que también se gana el derecho de sumar minutos en esta tercera competición internacional.

Por otro lado, en lo que respecta a la fecha, todo es un misterio, pero se estima que la CONMEBOL podría llevar a cabo la disputa de la Recopa Sudamericana a mediados de febrero. Hay que recordar que la última edición contó con el partido de ida disputado el 17 de dicho mes y la vuelta el 24. Sobre este último punto, es importante resaltar que se mantiene el viejo modelo de competición, con una serie de dos encuentros, y no hay una sede neutral para llevar a cabo el enfrentamiento, como sucede en la Libertadores y también en la Sudamericana.

En lo que respecta a la organización, es posible apreciar que Boca comenzará siendo local en la Bombonera, porque la ventaja se encuentra a favor del campeón de la Copa Libertadores. Es por ello que la vuelta se podría desarrollar en el estadio Nubank de Palmeiras o en el UNO de Estudiantes de La Plata.

Otro elemento a considerar es que, en caso de empate en el primer partido, no habrá definición por penales ni alargue, debido a que esto queda reservado para la vuelta. Mientras que los goles anotados tienen la validez de uno. Es decir, se anula la ventaja deportiva de marcar de visitante.

Las otras finales que Boca puede disputar en este 2026

Además de sumar minutos en la final de la Copa Argentina de la temporada 2026 frente a Platense, el Xeneize se encuentra ante la clara chance de disputar dos finales más antes de que el año culmine. Esto es producto de que se encuentra en la instancia de cuartos de final del Torneo Clausura y es un claro favorito a seguir avanzando de ronda. Mientras que una consagración en el torneo local lo llevará a disputar el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, que fue el conquistador del Torneo Apertura.