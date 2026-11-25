Boca Juniors le realizó un sentido homenaje a Diego Maradona en un nuevo aniversario de su fallecimiento.

Boca Juniors no dejó pasar la fecha. Al cumplirse seis años de la muerte de Diego Maradona, el club le dedicó un emotivo homenaje en sus redes sociales con un mensaje que tocó el corazón de los hinchas: "Te extrañamos, Pelu". El recuerdo llegó en un día especial para el "Xeneize", que este miércoles recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura.

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La institución de la Ribera publicó una dedicatoria para el Diez en todas sus plataformas digitales. El texto fue breve, pero cargado de emoción. "En cada triunfo, en cada rezo, en los tatuajes y en las banderas: siempre presente en el corazón de los bosteros. Te extrañamos, Pelu", escribió el club en sus cuentas oficiales.

El mensaje cerró con tres corazones azules y amarillos, los colores que Maradona defendió y que los hinchas siguen asociando a su figura. El posteo no se quedó solo en las palabras. Boca acompañó el texto con una serie de imágenes que muestran cómo la figura de Diego sigue presente en el día a día de los simpatizantes.

Entre las fotos aparecen banderas con el retrato de Maradona vistiendo la camiseta del Xeneize. También se incluyó otro trapo que evoca su paso por la Selección argentina en el Mundial de Estados Unidos 1994, con su recordado gol ante Grecia.

El homenaje sumó además un mural con su rostro en los alrededores de la Bombonera, distintos tatuajes de fanáticos con la cara del Diez en tonos amarillos y hasta un colectivo decorado con su imagen. Con este gesto, el club volvió a evocar a uno de sus grandes emblemas. A seis años de su partida, la memoria de Diego sigue intacta entre los hinchas de Boca.

Un homenaje de Boca a Maradona, a horas de enfrentar a Independiente Rivadavia

El recuerdo de Maradona llega en una jornada cargada para el Xeneize. Este miércoles, desde las 21, Boca recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en la Bombonera, en partido único por los octavos de final del Torneo Clausura.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena vuelve a jugar en su estadio después de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana. El encuentro, que define el pase a los cuartos de final, se podrá ver por ESPN Premium.

Será, además, la primera vez que la Bombonera reciba al plantel tras el título continental. Y lo hará en el día en que el estadio que tantas veces ovacionó a Diego vuelve a tenerlo en el centro de la escena.

El sentido homenaje de la AFA a Maradona

Boca no fue el único que recordó al Diez. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también le dedicó un mensaje en el sexto aniversario de su fallecimiento.

"A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino como una figura irrepetible, cuyo legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte", sostuvo el texto difundido por el organismo.