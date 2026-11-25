Después de la victoria frente a Lanús, el plantel de River Plate recibió una enorme beneficio por parte de Leonardo Ponzio de cara al partido contra Instituto en la provincia de Córdoba. Es que se trata de una decisión que provocó bastante sorpresa entre los hinchas, debido a que se trata de un equipo que está afrontando una sola competencia desde hace un largo tiempo y que viene de desarrolla una minipretemporada en el parate por la presencia de la fecha FIFA.

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El entrenador del Millonario decidió que los jugadores del Millonario tengan descanso en la jornada del martes porque considera junto al cuerpo médico que deben recuperarse desde lo físico por el degaste que llevaron a cabo frente a Lanús para conseguir la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura. Un partido que se desarrolló en el marco de los 90 minutos debido a que la victoria se consiguió gracias a los dos goles de Thiago Almada y Tobías Andrada.

Diego Flores incendió la previa del partido de Instituto vs. River

Uno de los cruces de los cuartos de final del Torneo Clausura se disputará en la provincia de Córdoba, debido a que Instituto terminó mejor posicionado que River en la fase de grupos. En la previa, se desprende una declaración de Diego "Traductor" Flores sobre el presente de los dos equipos que encendió de gran manera la previa y le puso un poco de picante. Algo que no fue para nada bien recibido por los hinchas.

"River no intimida", expresó el entrenador del conjunto cordobés en conferencia de prensa. Esto se debe a que salió a relucir la diferencia de rendimiento que mostraron los dos equipos durante la fase de grupos. "Ellos perdieron seis partidos, nosotros dos. Vamos a preparar un partido con el cuchillo entre los dientes", agregó.

Un regreso al once de River que ilusiona a varios hinchas

Si bien faltan varios días para que el encuentro se desarrolle además de que se confirme el día y la hora del mismo, la formación de River es una que Leonardo Ponzio se encuentra trabajando de gran manera y en la previa del duelo frente a Instituto se desprende que habrá al menos un cambio más que obligado para viajar a la provincia de Córdoba.

Esto es producto de que Gonzalo Montiel se encuentra disponible para sumar minutos después de cumplir las dos fechas de suspensión que le dieron desde la AFA por la tarjeta roja que vio frente a Boca en el último Superclásico. Esto permite entender que el defensor regresará al once titular y que se dará la salida de Giovanni González que quedará en el banco de suplentes a la espera de una nueva oportunidad.