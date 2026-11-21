El entrenador del Xeneize tiene una enorme chance en sus manos para ingresar en la historia grande del club.

Rodolfo Arruabarrena afrontó con Boca un enorme desafío frente a Atlético Mineiro. Esto se debe a que el entrenador va en busca de un logro que le es esquivo desde que se lanzó como entrenador a nivel de clubes. Venció en la final de la Copa Sudamericana y se quedó con el título 2026 del torneo.

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"Tengo jugadores con los que iría a la guerra. Es más, tengo a los Wachiturros que, si tengo que ir a Ucrania y a Rusia, desvalijan el armamento nuclear, se lo sacan todo", expresó en conferencia de prensa sobre el valor que les da a los jugadores que tiene dentro de su plantel. Aquellos que lo dejaron a 90 minutos de conseguir un título más como entrenador del Xeneize, pero también de alcanzar un logro más que interesante.

Si se repasa la carrera de Rodolfo Arruabarrena como entrenador de Boca, es posible apreciar que durante sus dos ciclos lleva cuatro títulos conseguidos. En la primera etapa se quedó con el Campeonato de Primera División de la temporada 2015 y luego sumó la Copa Argentina de la temporada 2014/15. Mientras que en su segundo paso por el club es posible apreciar que obtuvo la Liga Profesional de la vigente temporada. Una en la que el equipo fue el mejor a lo largo del segundo semestre, sumando una importante racha sin conocer la derrota.

Por otro lado, el entrenador argentino cuenta con títulos en Medio Oriente, porque en 2018 fue campeón con Al-Rayyan de la Copa del Jeque Jassen. Mientras que en Al-Ahli se quedó con la Copa de la Liga de la temporada 2018/19 y la Copa Presidente de la misma temporada. Ahora se le sumó la final de la Copa Sudamericana 2026.

Mientras que, como jugador profesional, se desprende que Rodolfo Arruabarrena conoce lo que es obtener la gloria en el plano internacional, debido a que formó parte del equipo que se consagró campeón de la Copa Libertadores de 2000. Además, se deben sumar las vueltas olímpicas correspondientes a los Torneos Apertura de 1998 y Clausura de 1999.

¿Es una revancha del 2014?

Rodolfo Arruabarrena estuvo muy cerca de alcanzar la final de la Copa Sudamericana en la temporada 2014, pero una eliminación frente a River en la instancia de semifinales lo dejó con las manos vacías. Es por ello que, en la conferencia previa a la nueva edición de la final del certamen, se le consultó si se trata de una revancha este partido frente a Atlético Mineiro.

"No me gusta hablar de revanchas, esta es una segunda etapa, con diferentes grupos, en otros momentos. Voy viviendo el presente, el día a día. Estamos en un club que necesita siempre ser protagonista y ganar títulos. Nosotros queremos seguir haciendo nuestra historia", señaló.