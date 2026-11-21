Boca Juniors se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de su temporada. El Xeneize enfrentará a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026, en busca de volver a conquistar un título internacional después de 18 años. El encuentro se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Por dónde ver Boca vs Atlético Mineiro

El encuentro entre Boca vs Atlético Mineiro será transmitido por el streaming de Disney +.

Por cable se podrá ver en ESPN y DSports.

Boca viajó a Colombia

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena ya se encuentra en territorio colombiano, adonde llegó durante la noche del miércoles con una delegación integrada por 33 futbolistas. El objetivo del cuerpo técnico es llegar en las mejores condiciones físicas y futbolísticas a una definición que puede marcar un antes y un después para el club.

Boca viene de ganarle a Banfield.

En cuanto a la preparación, el entrenador recibió dos noticias importantes: Lautaro Blanco y Milton Delgado evolucionaron favorablemente de sus respectivas molestias físicas y estarán disponibles para la final. El lateral izquierdo dejó atrás una sobrecarga muscular, mientras que el mediocampista se recuperó de un esguince de rodilla.

La probable formación de Boca vs. Atlético Mineiro

El posible once titular del Xeneize sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. La alternativa para el sector ofensivo dependerá de la decisión final del entrenador.

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Otro aspecto que preocupa al cuerpo técnico es el clima de Barranquilla. Las altas temperaturas y la humedad obligaron a modificar la planificación de los entrenamientos, que se realizarán por la tarde para coincidir con las condiciones que encontrarán durante el encuentro.

Boca busca cortar una sequía internacional

La final representa una oportunidad especial para el Xeneize, que no consigue un título internacional desde la Copa Libertadores 2007. Después de superar a Vasco da Gama en las semifinales, el equipo argentino buscará dar el último paso ante un Atlético Mineiro que también llega con aspiraciones de quedarse con el trofeo. El sábado, Boca tendrá la posibilidad de volver a escribir una página importante de su historia y terminar con una espera de casi dos décadas.