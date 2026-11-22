Boca Juniors embolsará una fortuna después de haber sido el campeón de la Copa Sudamericana 2026, frente a Atlético Mineiro de Brasil en Barranquilla (Colombia). La Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) le abonará más de 20 millones de dólares en total por haberse coronado contra el "Galo" de Belo Horizonte, en el estadio Metropolitano.

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Casi la mitad de ese dinero, es decir 10 millones de dólares, serán por haberse consagrado como el mejor equipo del torneo en la final. Anteriormente, había recaudado 6.280.000 por su recorrido a lo largo del certamen continental. Además, hay que contar otros 3 millones por haberse clasificado a la fase de grupos de la Libertadores 2027.

En tanto, otros 900.000 serán entregados por disputar la Recopa Sudamericana 2027 ante Estudiantes de La Plata o Palmeiras de Brasil (serán 900.000 más en el caso de ganarla). La suma final entonces es de 20.180.000 dólares.

El sorteo de la Libertadores 2027 está programado por la Conmebol para el miércoles 17 de marzo, por lo que Boca deberá esperar todavía casi cuatro meses para conocer a sus tres rivales iniciales de la fase de grupos.

El dinero que recauda Boca por ser campeón de la Sudamericana 2026.

Boca recaudará 20.180.000 dólares por ser campeón de la Copa Sudamericana: los detalles

10 millones por ser el campeón.

6.280.000 por su recorrido previo en el torneo.

3 millones por clasificarse a la fase de grupos de la Libertadores 2027.

900.000 por disputar la Recopa 2027 ante Estudiantes o Palmeiras (si la gana, recibirá otros 900.000).

Todos los títulos internacionales de Boca

Títulos de CONMEBOL o FIFA (19)

Competición Cantidad Años Copa Libertadores 6 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007 Recopa Sudamericana 4 1990, 2005, 2006, 2008 Copa Intercontinental 3 1977, 2000, 2003 Copa Sudamericana 3 2004, 2005, 2026 Supercopa Sudamericana 1 1989 Copa Máster de Supercopa 1 1992 Copa de Oro Nicolás Leoz 1 1993

Copas rioplatenses AFA o AUF (4)

Competición Cantidad Años Copa de Confraternidad Escobar-Gerona 2 1945, 1946 Cup Tie Competition 1 1919 Copa de Honor Cousenier 1 1920

Cuántas Recopas jugó y ganó Boca en su historia

Fueron cinco finales en total para el elenco de La Ribera, que se quedó con cuatro trofeos:

Edición Rival Resultado Condición / Resultado 1990 Atlético Nacional Ganó 1-0 (partido único en Miami). Campeón. 2004 Cienciano Subcampeón (partido único en Fort Lauderdale). Perdió. 2005 Once Caldas Global 4-3 (3-1 ida, 1-2 vuelta). Campeón. 2006 São Paulo Global 4-3 (2-1 ida, 2-2 vuelta). Campeón. 2008 Arsenal Global 5-3 (3-1 ida, 2-2 vuelta). Campeón.

Cuándo es el próximo partido de Boca: frente a Independiente Rivadavia

El "Xeneize" recibirá a la "Lepra" mendocina el miércoles 25 de noviembre a las 21 en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 en el fútbol argentino.