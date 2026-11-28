El mercado de pases no comenzó, pero ya se encuentra la primera disputa por un jugador como refuerzo. Esto es producto de que Boca Juniors y River Plate están detrás de los servicios de Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors. Es por ello que el Xeneize debe apurarse a contratarlo y considerar el dinero que piden desde La Paternal para quedarse con uno de los mejores defensores que sumó minutos a lo largo del Torneo Clausura.

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El que confirmó el interés de los dos equipos es Cristian Malaspina, presidente del "Bicho", porque reconoció que el Millonario quiso llevárselo en el mercado invernal y que nuevamente está realizando sondeos. Mientras que el Xeneize también hizo algunas averiguaciones en el pasado y, en el último tiempo, lo tiene en carpeta en caso de que se desprenda de los servicios de Lautaro Di Lollo, por quien van a escuchar ofertas en caso de que las haya.

De acuerdo con las palabras del presidente de Argentinos Juniors, el valor del pase de Francisco Álvarez es de 6 millones de dólares que deben ser abonados sin los impuestos. Algo que River no pudo afrontar porque ofreció 3 millones a pagar en tres cuotas. Dicha oferta fue rechazada porque la consideraron insuficiente.

Pero, por otro lado, se conoció un detalle más que particular en lo que respecta a las negociaciones por el defensor. "Lo vamos a vender al que ponga más plata. No importa eso. La verdad que River hizo una oferta en junio que eran tres millones de dólares a pagar en dos años y hasta ahora no hubo otro club que haya ofertado", expresó el presidente del conjunto de La Paternal.

Es por ello que el valor de la ficha de Francisco Álvarez podría llegar a aumentar de manera considerable en el mercado de pases. Tanto Boca como River podrían llegar a colocar mucho más que 6 millones de dólares por la totalidad de la ficha. No es un detalle menor lo que expresó el presidente de Argentinos Juniors, debido a que se encuentran inmersos en un problema financiero que ya está dando sus primeras consecuencias: enojo de los jugadores por falta de pago y una inhibición de la FIFA por falta de pago de uno de los pases que llevó a cabo en el último tiempo.

El otro refuerzo por el cual Boca y River disputan

De cara al mercado de pases invernal de la temporada 2027, Nicolás Tagliafico quedará en condición de libre del Olympique de Marsella de Francia y, al parecer, tendría ganas de regresar al fútbol argentino porque considera que es el momento apropiado de su carrera. Por ende, Boca y River se anotaron para recibirlo.

En el caso del Millonario, es porque se estaría pensando en una renovación del plantel, con una posible salida de Marcos Acuña, que tiene presiones para regresar a Ferro. Mientras que, en el caso del Xeneize, se habla de una salida de Lautaro Blanco para el mercado invernal. Por ende, los dos clubes apuestan a reforzarse con un jugador de jerarquía y que fue parte del plantel de la Argentina que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022.