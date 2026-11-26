Carlos Tevez sorprendió a todos en Estudio Fútbol (TyC Sports), cuando anunció que llevará a todos los invitados a su partido de despedida en La Bombonera a conocer Fuerte Apache. El ídolo de Boca Juniors acaba de confirmar a Lionel Messi en la cancha del "Xeneize" para el domingo 20 de diciembre del 2026 y todavía aguarda por la presencia de Cristiano Ronaldo, junto a quien fue multicampeón con la camiseta de Manchester United de Inglaterra.

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"Voy a llevar a los jugadores invitados a Fuerte Apache", confirmó el exdelantero y actual entrenador de 42 años con relación a su humilde lugar de origen en el Conurbano bonaerense. Además, detalló: "El 18 (de diciembre) o por ahí, los llevo a jugar un partidito. El 19 los hacemos hacer cosas argentinas: tomar mate, tomar vino, comer asado a la estaca para que también ellos... Porque muchos no conocen Argentina, no saben de qué se trata". "También es un poco de cultura, que sepan de dónde salí", precisó el astro.

Tevez y Cristiano, campeones de la Champions League 2008 con Manchester United.

"En Inglaterra, en Italia y en todos lados donde fui, muchos me llamaban Apache. No me llamaban Carlitos, Carlos, Tevez, ni nada. Entonces, hacerles eso a mí me gusta mucho", contó. Por último, sentenció que "estaría buenísimo" ver a Cristiano Ronaldo jugando al fútbol en Fuerte Apache, aunque aclaró: "Jugamos 20 minutos igual, ¿viste? Sino, no podemos salir después... Llevamos una cámara y jugamos 20 minutos, sino no salimos más después".

Las figuras confirmadas para la despedida de Tevez en Boca

Sergio "Kun" Agüero (excompañero en el Manchester City y la Selección Argentina).

(excompañero en el Manchester City y la Selección Argentina). Martín Palermo (excompañero en Boca).

(excompañero en Boca). Gianluigi Buffon (excompañero en la Juventus).

(excompañero en la Juventus). Leandro Paredes (figura actual de Boca, no llegaron a compartir plantel).

(figura actual de Boca, no llegaron a compartir plantel). Rio Ferdinand (excompañero en el Manchester United).

(excompañero en el Manchester United). Lionel Messi (excompañero en la Selección Argentina).

Salieron a la venta las entradas para el homenaje a Tevez: cómo comprarlas

A través de la cuenta de Instagram @AdiosApacheOficial, el exhombre del "Xeneize" confirmó que este miércoles 25 de noviembre desde las 12 del mediodía inició la preventa exclusiva para estar en dicho encuentro. La misma es sólo para clientes Master Card del BBVA y pueden comprar sólo cuatro tickets por persona. Por medio de la página http://apache.fantixtickets.com/ están disponibles y quienes estén interesados tienen que completar el registro a través de la web.

Una vez en la página principal habrá que ingresar a "Registrarse ahora" para llenar datos tales como nombre, apellido, DNI, mail, edad, contraseña e incluso si la persona es o no socia de Boca Juniors. Una vez completados los cuadros correspondientes, los usuarios quedarán registrados para realizar la compra en la preventa de este miércoles y asegurarse un lugar.

Lo que aún no está confirmado es el precio de las entradas que seguramente se sabrá en el momento de adquirirlas. Además, en la misma página hay detalles acerca de lo que sucederá el 20 de diciembre en La Bombonera, con el horario a definir..